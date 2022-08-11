İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Girdiği iş yerinden birinde iş yeri sahibi Yılmaz Balcı ile sohbet eden Akşener'e cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusu yöneltildi.

"KADINDAN İMAM OLMAZ"

2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Akşener, kadınların imam olamayacağını ve bu yüzden aday olmayacağını söyledi.

Akşener, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim." ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:35 Dört yıl önce cumhurbaşkanı olmak isteyen Akşener'in 'adaylık' çelişkisi: Kadından imam olmaz İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir ziyareti sırasında cumhurbaşkanı adayı olmayacağını yineledi. Kadından imam olmayacağını belirten Akşener, 'Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim' dedi. Akşener'in bu sözleri akıllara 2018 seçimlerindeki cumhurbaşkanlığı adaylığını getirdi.



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İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, İYİ Parti, Akşener'in sözleriyle ilgili açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, bugün Nevşehir İl Merkezi'ndeki esnaf ziyaretinde, işyeri sahibinin verdiği bir örnek üzerine, Türkiye'de 'geçmişte yaşanan bir polemiğe' gönderme yaparak, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda eleştirel bir değerlendirmede bulundu.

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Bir Haber Ajansı'na çalışan yerel muhabir, 1994 yılındaki polemiği bilmediğinden, aslında ironik bir değerlendirmeyi gerçek sanarak, Sayın Genel Başkanımızın "Kadından imam olmayacağı için aday değilim" dediği iddiasıyla haberleştirdi. Söz konusu ajansın haberi geri çektiğini dikkatinize sunarak, yapılacak haberlerde bir yanlışa mahal verilmemesi için, diyalogun görüntüsünü paylaşıyor, iyi çalışmalar diliyoruz."

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