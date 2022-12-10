Gündem Dosya yeniden açıldı HSKdan savcı hakkında inceleme
YEREL GÜNDEM

Dosya yeniden açıldı: HSK'dan savcı hakkında inceleme

Türkiye’nin gündemine oturan “çocuk gelin” olayıyla ilgili iddianame kabul edildi. Küçük yaşta evlendirildiği yönünde savcılığa başvuran H.K.G.’nin eski eşi ve anne-babası hakkında dava açıldı. HSK da aynı iddialarla 2012 yılında açılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına hükmeden savcı hakkında inceleme başlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dosya yeniden açıldı: HSKdan savcı hakkında inceleme
​Küçük yaşta tacize uğrayıp 14 yaşında evlendirildiği belirtilen H.K.G. ile ilgili iddialar ülke gündemine oturdu.

Altı yaşında kıza cinsel istismar iddianamesi kabul edildi. İstanbul’da küçük yaştaki H.K.G.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi ve anne-babası hakkında “nitelikli cinsel saldırı” ve “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Kadir İ.’nin “nitelikli cinsel saldırı” ve “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, baba Yusuf Ziya G. ve anne Fatıma G.’nin ise “çocuğun nitelikli cinsel istismarına iştirak” suçunu işledikleri gerekçesiyle 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianame Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 3 sanık, 22 Mayıs 2023’te hakim karşısına çıkacak.

SAVCIYA SORUŞTURMA

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) küçük kızın cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 2012 yılında soruşturmayı yürüten ve kovuşturmaya yer olmadığına hükmeden savcı hakkında soruşturma açtı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, iddialarla ilgili 2012’de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği öne sürülen, daha önce kapatılan Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görev yapan ve halen İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı hakkında HSK’ya inceleme izni verdi. Savcı hakkında HSK Birinci Dairesi’nce inceleme başlatılıp müfettiş görevlendirildi.

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