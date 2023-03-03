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DP Genel Başkanı Uysal: Millet İttifakı olarak çalışmalara devam edeceğiz

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, "Ülkemizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı ve başarmak inancı ile Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha aziz Türk milletimize beyan ve taahhüt ediyoruz" ifadesini kullandı.

21:11 . 3/03/2023 vendredi
AA
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, 21 yıllık AK Parti yönetiminde süren sistematik çöküşün, on binlerce cana, milyonlarca insanın evinden yurdundan olmasına sebep bir sonucu ortaya çıkardığını, deprem vesilesiyle acı bir biçimde bir kez daha gördüklerini kaydetti.

Maliyetini her bir vatandaşın ödediği toplumsal, siyasal, ekonomik sorunlar ve ülkenin karşı karşıya kaldığı meydan okumaların, sorumluluk duygusuyla ortak bir irade koyma ihtiyacını ortaya çıkardığını belirten Uysal, "Millet İttifakı olarak geçtiğimiz 18 ayı aşkın sürede yaptığımız, ülkemize derinden nefes aldıracak ortak çalışmaların ürünü açıklama ve taahhütlerimizin bugün de aynı kararlılıkla arkasında olduğumuzu aziz milletimize bildiriyoruz" ifadesini kullandı.


DP'nin 1946 yılında başladığı demokrasi, adalet ve hakkaniyet mücadelesinin 77. yılında, merkez sağ siyasetin ve umudun sesi olarak aynı kararlılıkla, aynı inançla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Uysal, şunları kaydetti:


"İnandığımız ve doğru bildiğimiz yolda, dün olduğu gibi bugün de yürüyoruz. Ülkemizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı ve başarmak inancı ile Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha aziz Türk milletimize beyan ve taahhüt ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın. Hep birlikte başaracağız."


Muharrem İnce’den Altılı Masa’yı dağıtan Akşener’e çağrı: Akşener Başbakan olsun ben de Cumhurbaşkanı
Muharrem İnce’den Altılı Masa’yı dağıtan Akşener’e çağrı: Akşener Başbakan olsun ben de Cumhurbaşkanı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Genel İdare Kurulu’nun ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyerek Altılı Masa’yı dağıttı. Akşener, "İYİ Parti kıskaca alındı, boyun eğmeyeceğiz. Şahsi hırslar ön plana çıktı. Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Meral Akşener, "Sizi göreve çağırıyorum. Bu vazife görmezden gelinemez" dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, tv100’de katıldığı canlı yayında spikerin “Meral Akşener’den davet bekliyor musunuz ya da siz ‘Kazanacağım’ dediğinize göre yeni bir ittifak düşünüyor musunuz? Akşener sizi davet ederse tavrınız ne olur?” sorusuna cevap verdi. İnce, “Sayın Akşener Başbakan olsun, Başbakan olmak istiyordu, razıyım. Başbakan olsun. Ben cumhurbaşkanı adayıyım, ayın 12’sinde Memleket Partisi’nin üyelerinin önüne sandık koyacağız, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için” dedi.


#Demokrat Parti
#Gültekin Uysal
#millet ittifakı
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DP Genel Başkanı Uysal: Millet İttifakı olarak çalışmalara devam edeceğiz
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