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Gündem DSÖ Avrupa Bölgesi ülkeleri, okullara güvenli dönüşe ilişkin tavsiye edilecek önlemleri belirledi
EĞİTİM

DSÖ Avrupa Bölgesi ülkeleri, okullara güvenli dönüşe ilişkin tavsiye edilecek önlemleri belirledi

Koronavirüs salgınının devam ettiği bu günlerde hem anne babalar hem de çocukları için endişeler artıyor. Çocukların okula dönmeleri, bu süreçte önemli ve arzu edilen bir adım olsa da alınacak önlemler büyük önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa bölgesi ülkeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde okullara güvenli dönüşü sağlamaya yönelik tavsiye edilecek önlemleri belirledi.

Haber Merkezi AA
Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de başlayacak.
Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de başlayacak.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri Kluge'nin birlikte ev sahipliği yaptığı, üye devletlerden üst düzey katılımlı toplantı sonrası ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, bugünkü toplantının amacının, okulların yeniden açılmasını yönetmek için uygulanabilir ve gerçekçi bir çerçeve sunmak olduğu belirtildi.

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  • Salgının 190'dan fazla ülkede 1,6 milyar öğrenciyi etkilediği ve tarihte eğitim sistemindeki en büyük yıkıma yol açtığı aktarılan açıklamada, virüse rağmen toplumları yeniden açarken, ülkelerin okulları güvenli şekilde nasıl başlatacaklarını keşfetmeleri gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, okulların kapanmasının çocukların sağlığı ve refahı üzerinde derin etkileri olabileceği değerlendirmesine de yer verildi.

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Tavsiye niteliğinde dört madde

  • Pek çok ebeveynin ve eğitimcinin bu zamanda okula gitme konusunda taşıdığı endişelerin görüldüğü vurgulanan açıklamada, üye ülkelerin, okullarda risk faktörünü azaltmaya yönelik tavsiye niteliğindeki 4 madde üzerinde mutabık kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, el temizliği, fiziki mesafe, gereken yerlerde maske kullanımı gibi koruyucu önlemler ile hastalanan çocuğun evde kalmasının, Kovid-19 gerçekliğinde güvenli eğitimin temeli olduğu belirtildi.

Ayrıca, özel öğrenme gereksinimi olanlar ile sağlık koşulları risk altındaki çocuklar ve şiddetli enfeksiyonlara karşı savunmasız koşullardaki eğitimciler için özel politikaların yürürlüğe girmesi gerektiği bildirildi.

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Gelecek eğitim-öğretim yılının okul temelli tamamlanabilmesi için çevrim içi öğrenme altyapısının hazır olması ve planlamanın buna uygun yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, bunun, okulların geçici kapanması ya da dönemsel karantina uygulanan öğrenci ya da öğretmen için dersi takip etmede alternatif bir yol olabileceği ifade edildi.

Sağlık ve eğitim sektörleri arasındaki önemli bağlantının Kovid-19 sonrası dönemde de gelişmeye devam edeceği belirtilen açıklamada, DSÖ Avrupa bölgesi ülkelerinin, çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için farklı sektörlerle çalışmaya kararlı olduğu kaydedildi.

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