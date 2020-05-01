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Gündem DSÖ Genel Direktöri Ghebreyesus Bakan Kocadan Türkiyenin Kovid-19 sunumunu istedi
POLİTİKA

DSÖ Genel Direktöri Ghebreyesus Bakan Koca'dan Türkiye'nin Kovid-19 sunumunu istedi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün bilgilendirme toplantısında yaptığı sunum büyük ilgi gördü. Koca, DSÖ üyesi ülkelerinin sağlık bakanlarının katıldığı toplantıda
Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesini anlattı. Bakan Koca, Türkiye’nin DSÖ’nün önerdiği algoritmayı değil, kendi geliştirdiği tedavi algoritmalarını kullanarak başarı sağladığını aktararak filyasyon uygulaması hakkında detaylı bilgiler verdi. Toplantı sonunda Türkiye’nin sunumunu isteyen DSÖ Genel Direktör Ghebreyesus, gece saatlerinde de sosyal medya hesabında Bakan Koca’nın paylaşımına yer verdi. Ghebreyesus, aynı zamanda Bakan Koca'yı takibe aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), üye ülkelerin sağlık bakanları ile görüntülü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Sağlık Bakanı Koca (en üst sıra soldan ikinci) Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesini anlatan bir sunum yaptı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), üye ülkelerin sağlık bakanları ile görüntülü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Sağlık Bakanı Koca (en üst sıra soldan ikinci) Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesini anlatan bir sunum yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus, sosyal medya hesabında Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımına yer verdi.

Türkiye'nin algoritması ilgi gördü

DSÖ’nün bilgilendirme toplantısında bir sunum yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesini anlattı. Türkiye’nin DSÖ’nün önerdiği algoritmayı değil, kendi geliştirdiği tedavi algoritmalarını kullanarak başarı sağladığını aktaran Koca’nın sunumu katılımcılardan ilgi gördü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ'nün Zoom uygulaması üzerinden yaptığı toplantıda Türkiye'nin sunumunu yaptı.

Filasyon uygulamasının başarısı

Bakan Koca, Türkiye’nin dünyadan farklı olarak başarıyla uyguladığı filyasyon, erken dönemde ilaç kullanımı, yüksek akımlı oksijen, geç entübasyon gibi protokollerle tedavide başarılı sonuçlar aldıklarını, zatürreye dönüşün azaldığını, ölüm oranının düşük kaldığını ve vaka artışının da yavaşladığını ifade etti.


Türkiye'nin sunumunu istedi

Toplantı sonunda Türkiye’nin sunumunu isteyen Genel Direktör Ghebreyesus, gece saatlerinde de sosyal medya hesabında Bakan Koca’nın paylaşımına yer verdi. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Koca'nın “DSÖ Genel Direktörü Sn. @DrTedros Başkanlığında yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında, COVID-19'la mücadelemizin sonuçlarını sunduk. Salgına yaklaşım stratejimizi, elde ettiğimiz başarıları ve tecrübelerimizi katılımcı ülkelerle paylaştık. Türkiye'nin sunumu ilgi gördü” paylaşımını retweet ederek tüm takipçilerine duyurdu. Twitter hesabında ilk kez Türkçe bir paylaşıma yer veren Ghebreyesus, aynı zamanda Bakan Koca'yı takibe aldı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus (alttaki).

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