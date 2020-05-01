DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Sağlık Bakanı Koca'yı sosyal medyada takibe aldı

DİSK üyeleri kapatılan Taksim Meydanı'na girmeye kalktı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen, DİSK yöneticisi Arzu Çerkezoğlu ve TİP Milletvekili Barış Atay'ın aralarında olduğu bir grup 1 Mayıs için İstanbul Taksim Meydanı'na çelenk bırakmak istedi. Uyarılara rağmen bölgeden ayrılmayan grup, polise zor anlar yaşattı. Çerkezoğlu ve DİSK üyelerinden 25 sendikacıyı gözaltına aldı.