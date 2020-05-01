DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Sağlık Bakanı Koca'yı sosyal medyada takibe aldı

Sağlık Bakanı Fahretin Koca'yı Twitter'da takibe alan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus, sosyal medya hesabından Koca'nın "DSÖ Genel Direktörü Sn. @DrTedros Başkanlığında yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında, COVID-19'la mücadelemizin sonuçlarını sunduk. Salgına yaklaşım stratejimizi, elde ettiğimiz başarıları ve tecrübelerimizi katılımcı ülkelerle paylaştık. Türkiye'nin sunumu ilgi gördü." paylaşımını retweet etti.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus'un Twitter hesabında Türkçe paylaşıma yer vermesi dikkati çekti.
DSÖ Genel Direktörü Sn. @DrTedros Başkanlığında yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında, COVID-19’la mücadelemizin sonuçlarını sunduk. Salgına yaklaşım stratejimizi, elde ettiğimiz başarıları ve tecrübelerimizi katılımcı ülkelerle paylaştık. Türkiye’nin sunumu ilgi gördü. pic.twitter.com/JPJMtzNUFz
DSÖ Genel Direktörü Sn. @DrTedros Başkanlığında yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında, COVID-19’la mücadelemizin sonuçlarını sunduk. Salgına yaklaşım stratejimizi, elde ettiğimiz başarıları ve tecrübelerimizi katılımcı ülkelerle paylaştık. Türkiye’nin sunumu ilgi gördü. pic.twitter.com/JPJMtzNUFz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 30, 2020