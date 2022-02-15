Dubai Expo'da Türkiye Milli Günü Heyecanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan şeref defterini imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expo'yu ziyaret etti ve şeref defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai EXPO 2020 Türkiye Ulusal Günü programına katıldı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai Expo'ya katılıyor. https://t.co/vpjkj2qg8z — Yeni Şafak (@yenisafak) February 15, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Sergi alanında bir maketini gördüğünüz ve önümüzdeki sene başından itibaren seri üretime geçecek olan TOGG'un çevrenin korunmasına yapacağı katkı açıktır. Türkiye'nin EXPO'ya sürdürülebilirlik alt teması bölgesinde katılımı, bu alandaki güçlü duruşumuzun bir ifadesidir. Ne olursa olsun kalkınmanın, büyümenin, zenginleşmenin değil, insana, tabiata, çevreye saygılı bir gelişme sürecinin peşindeyiz. İnancımızın ve kültürümüzün bize gösterdiği yol budur.

AA

DUBAİ EXPO 2020 FUARINA ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ikinci gününde, Abu Dabi'deki temaslarını tamamlamasının ardından Dubai'ye geldi.

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ŞEREF DEFERİNİ İMZALADI

Erdoğan, Dubai Expo 2020'deki liderlik sergi alanında heyetle fotoğraf çektirdi. Erdoğan, şeref defterini imzaladı.

AA

BAE İLE YENİ DÖNEM

Geçen yıl kasım ayında Ankara'da temelleri atılan Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yeni dönem ilişkilerine, bu kez Abu Dabi ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile 2,5 aylık aranın ardından bir araya geldi.

Erdoğan'ın ziyareti onuruna Abu Dabi ve Dubai'deki sembol binalara Türk bayrağı yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havaalanında Prens El Nahyan karşıladı. Erdoğan'ın aracı, Kasr El Vatan Sarayı'na atlı birlik eşliğinde giriş yaptı. O anlarda Abu Dabi semalarında gösteri uçuşu da düzenlendi.

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Erdoğan, tören alanına Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan ile birlikte yürüdü. İki lider alandaki yerlerine gidene kadar sohbet etti.

AA

ÇEŞİTLİ ALANLARDA 13 ANLAŞMA İMZALANDI

Törende, hem Türkiye hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalabalık bir heyet yer aldı. Erdoğan ve El Nahyan heyettekilerle tek tek selamlaştı.

Törenin ardından Erdoğan, El Nahyan ile birlikte heyetlerarası toplantıya başkanlık etti. Toplantıdan sonra imza töreni gerçekleştirildi. İki ülke arasında ticaret, savunma, ulaştırma, tarım ve sağlık gibi alanları kapsayan 13 anlaşma imzalandı.