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ANTALYA

Duğu Akdeniz'de görev yapan Oruç Reis için yeni Navtex

Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: 14 Kasım'a uzatıldı

Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yapan Oruç Reis gemisi için yeni bir Navtex daha ilan edildi. Yeni Navtez ile birlikte geminin bölgedeki sismik araştırma çalışmaları 14 Kasım'a kadar uzatıldı.

Haber Merkezi AA
Oruç Reis gemisi
Oruç Reis gemisi

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 14 Kasım'a kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.

Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni NAVTEX ilanı
GÜNDEM
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni NAVTEX ilanı

ATAMAN VE CENGİZHAN EŞLİK ETMEYİ SÜRDÜRECEK

  • İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 14 Kasım'a uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.
Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni NAVTEX ilanı
GÜNDEM
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni NAVTEX ilanı

Oruç Reis devam
GÜNDEM
Oruç Reis devam

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Atina yeni provokasyon peşinde
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Oruç Reis için yeni Navtex

Oruç Reis için yeni Navtex

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