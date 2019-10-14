Düğün alışverişine giderken can verdi

Antalya’nın Kemer ilçesinde düğün alışverişine giden damat hayatını otomobolinin beton bariyere çarpması sonucu kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza, önceki gün saat 15.00 sıralarında Antalya- Kemer karayolunda meydana geldi. Alim Şirinler, 25 Ekim’deki düğün hazırlıkları için annesi Şerife Şirinler, ablası Tuğba Bayram ve biri 3 yaşında diğeri 3 aylık iki yeğeniyle Antalya’ya düğün alışverişi için yola çıktı. Alim Şirinler’in kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.

Alim Şirinler ve Esra Şirinler

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Aracın hurdaya döndüğü kazada, sürücü Alim Şirinler olay yerinde yaşamını yitirirken, annesi, ablası ve iki yeğeni ise yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yaralanan Tuğba Bayram ve 3 aylık olan çocuğunun durumunun ağır olduğu belirtildi. Alim Şirinler’in cenazesi olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

‘BÖYLE Mİ OLACAKTI’

Durmuş Şirinler

Alim Şirinler’in cenazesi dün sabah babası Durmuş Şirinler ve diğer yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Durmuş Şirinler, morg önünde uzun süre gözyaşı dökerken, “Böyle mi olacaktı?” dedi. Gözyaşları arasında ailesinin teslim aldığı Alim Şirinler’in cenazesi toprağa verilmek üzere Göynük Mahallesi’ne götürüldü. Alim Şirinler’in 23 Eylül’de Esra Şirinler ile nikah masasına oturduğu ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.