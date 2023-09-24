Düğün sonrası çıkan kavgada silah ve bıçaklar çekildi: Bir ölü iki yaralı

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan U.D. (26), kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diyarbakır’da uzman çavuş olduğu öğrenilen U.D.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak için morga kaldırıldı.