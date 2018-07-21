Gündem Düğün yemekleri israf sofrasına dönmesin
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Düğün yemekleri israf sofrasına dönmesin

Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı ve Türkiye genelindeki camilerde okunan cuma hutbesinde "düğün adabı" ele alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyanet: Düğün yemekleri israf sofrasına dönmesin
Diyanet: Düğün yemekleri israf sofrasına dönmesin

Evlenmek isteyen gençlerin düğün masraflarının makul ölçüleri aşması sebebiyle zorlandığı, hatta evlilikten uzak durduğu belirtilen hutbede şunlar kaydedildi: "Allah Resulü, yeni evlenen bir sahabiye 'Bir koyunla dahi olsa düğün yemeği ver' şeklinde tavsiyede bulunmuştur. Ancak asıl maksadı dostlarımızı buluşturmak ve gönül almak olan düğün yemekleri, israf sofralarına, riya, gösteriş ve şatafata dönüşmemelidir. Mümin olarak bizlere yakışan nikah, nişan, sünnet ve düğün merasimlerinde İslam'ın çizdiği meşruiyet dairesinde hareket etmektir. Maddi tutkulara kapılmadan, üks ve israfın esiri olmadan düğün yapmaya dikkat edelim."

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