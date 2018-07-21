Düğün yemekleri israf sofrasına dönmesin

Evlenmek isteyen gençlerin düğün masraflarının makul ölçüleri aşması sebebiyle zorlandığı, hatta evlilikten uzak durduğu belirtilen hutbede şunlar kaydedildi: "Allah Resulü, yeni evlenen bir sahabiye 'Bir koyunla dahi olsa düğün yemeği ver' şeklinde tavsiyede bulunmuştur. Ancak asıl maksadı dostlarımızı buluşturmak ve gönül almak olan düğün yemekleri, israf sofralarına, riya, gösteriş ve şatafata dönüşmemelidir. Mümin olarak bizlere yakışan nikah, nişan, sünnet ve düğün merasimlerinde İslam'ın çizdiği meşruiyet dairesinde hareket etmektir. Maddi tutkulara kapılmadan, üks ve israfın esiri olmadan düğün yapmaya dikkat edelim."