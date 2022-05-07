Gündem Düğünde rastgele havaya ateş açan dört kişi canlı yayın sayesinde yakalandı
DENİZLİ

Düğünde rastgele havaya ateş açan dört kişi canlı yayın sayesinde yakalandı

Denizli'de sokak düğününde dört kişinin pistte oynayanların arasında, tabancalarla havaya rastgele ateş açtığı anlar, başka bir davetli tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı. Görüntüleri izleyen bir sosyal medya kullanıcısının ihbarı üzerine şüpheliler, yakalanıp gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Düğünde rastgele havaya ateş açan dört kişi canlı yayın sayesinde yakalandı
Düğünde rastgele ateş açan dört kişiyi canlı yayın yakalattı.

Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde, sokakta yapılan düğünde dört kişi, tabancalarla, pistte oynayanların arasında rastgele havaya ateş açtı. O anları davetlilerden biri sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

Görüntülerini izleyen kişilerden biri ihbarda bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), görüntüleri inceleyip şüphelilerin kimliklerini belirledi. JASAT timi, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Kocabaş Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda bir suç kaydı bulunan Veli Can D. (27), altı suç kaydı olan Sabri B. (30), üç suç kaydı bulunan Mehmet Ç. (50) ve beş suç kaydı olan Tolga B. (30) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerindeki aramada ele geçirilen biri ruhsatsız dört tabancaya da el konuldu.

Dava açılacak

Honaz İlçe Jandarma Karakolu'na götürülen şüpheliler, ifadelerinde düğünde eğlenmek amacıyla havaya ateş açtıklarını ve kimseye zarar vermediklerini söyledi. Tabancaların ruhsatları iptal edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılan şüpheliler hakkında 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan dava açılacağı belirtildi.

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