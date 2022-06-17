Düğünden cezaevine: PKK propagandası yapan damat ve 9 yakını tutuklandı

Ekonomi

D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulqadir Imam üyelere çağrı yaptı: Potansiyelimiz var ortak proje zamanı

1 milyarı aşkın nüfusu ve 4 trilyon dolar düzeyindeki ekonomik büyüklüğü ile D-8 ülkeleri büyük bir ekonomik potansiyeli barındırıyor. D-8 Yatırım Forumu'nda konuşan D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulqadir Imam, yatırımları konuşmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Karşılıklı fayda ile kazan kazan ile güçlenmeliyiz" dedi.