Düğünden cezaevine: PKK propagandası yapan damat ve 9 yakını tutuklandı

İstanbul Esenyurt’taki düğünde PKK propagandası yapan damat ve 9 yakını tutuklandı. Çınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi’ndeki Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı’nda 12 Haziran akşamı yapılan bir düğünde, bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü lehine sloganlar atıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.
PKK’yı simgeleyen bez parçalarıyla halay çekip örgüt propagandası yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Damat Mesut K. ile 9 yakını gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan 3’ünün “terör örgütü üyeliği” suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.