Gündem Düğünden cezaevine PKK propagandası yapan damat ve 9 yakını tutuklandı
İSTANBUL

Düğünden cezaevine: PKK propagandası yapan damat ve 9 yakını tutuklandı

İstanbul Esenyurt'taki düğünde PKK paçavralarıyla terör propagandası yapan damat ve 9 yakını tutuklandı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü lehine slogan atarak halay çeken 10 kişiden üçünün ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan kaydı ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Düğünden cezaevine: PKK propagandası yapan damat ve 9 yakını tutuklandı
Düğününde PKK propagandası yapan damat ve 9 yakını tutuklandı.

İstanbul Esenyurt’taki düğünde PKK propagandası yapan damat ve 9 yakını tutuklandı. Çınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi’ndeki Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı’nda 12 Haziran akşamı yapılan bir düğünde, bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü lehine sloganlar atıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Mesut K.
Mesut K.

PKK’yı simgeleyen bez parçalarıyla halay çekip örgüt propagandası yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Damat Mesut K. ile 9 yakını gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan 3’ünün “terör örgütü üyeliği” suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.

AB fonuyla PKK propagandası
GÜNDEM
AB fonuyla PKK propagandası

Muğla'da terör örgütü propagandası yapan sekiz kişi yakalandı
OYNAT 00:18
Muğla'da terör örgütü propagandası yapan sekiz kişi yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde ele geçirilen bazı dijital materyallere el konuldu.
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