AB fonuyla PKK propagandası

Terör örgütü PKK’ya hemen her platformda desteğini esirgemeyen Avrupa Birliği (AB) suçüstü yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma, AB fonlarının nasıl PKK’ya aktarıldığını ortaya koydu. Soruşturmada, AB ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi kuruluşlardan aldığı fonu PKK propagandası için kullandığı belirlenen Göç İzleme Derneği (GÖÇ-İZDER) takibe alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2016’da kurulan derneğin sosyal göç hareketleri konusunda araştırma yapmak ve proje geliştirmek bahanesiyle fonlandığını belirledi. Alınan fonla örgüt propagandası yapılan yayınlar hazırlandığı, seminerler verildiği tespit edildi. Derneğin AB fonlarıyla 2018-2020 arasında çıkardığı “1990’li Yıllarda Yerinden Edilen Kürtlerin Göç Hikâyeleri”, “1990’lı Yıllarda Yerinden Edilen Gayrimüslimlerin Göç Hikâyeleri”, “2015-2016 Sokağa Çıkma Yasakları Sürecinde Kadınların Göç Hikâyeleri” isimli kitaplar ile “2015-2020 Dönemi Sokağa Çıkma Yasakları Veri Derleme Medya İzleme Raporunda” PKK propagandası yaptığı belirlendi.

338 BİN DOLAR!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), AB tarafından 338 bin dolar fonlanan derneğin, PKK’lı ailelere yardım ve dayanışma adı altında para aktardığını tespit etti. İstanbul ve 4 ilde 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dün sabah yapılan operasyonda Bahçelievler’deki dernek binasında arama yapıldı. GÖÇ-İZDER eş başkanı Kamile Kandal ve HDP Beylikdüzü İlçe eş başkanı İrfan Hülakü’nün de aralarında olduğu 22 şüpheli yakalandı.