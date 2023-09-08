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Dünya için tehlike çanları çalıyor: Kaydedilen en sıcak 30 ay

Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre 2023 yılının Temmuz ayı en yüksek sıcaklığın kaydedildiği ay oldu.

Lokman Özdemir
16:46 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sıcaklık

Sıcaklık

Avrupa Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre 2023 yılının Temmuz ayı küresel olarak şimdiye kadarki en yüksek sıcaklığın kaydedildiği ay olarak tarihe geçti.

Temmuz ayında sıcaklık 1991 ve 2020 yılları arasındaki ortalama küresel sıcaklığın 0,72°C üzerinde seyretti.

'Korkunç sonuçları olabilir"

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktör Yardımcısı Samantha Burgess, bu durumun Dünya için korkunç sonuçları olacağını söyledi.

Burgess giderek daha sık aşırı hava olaylarının yaşandığını belirterek, sera gazı emisyonlarının azaltılması gerektiğine vurgu yaptı.

#Sıcaklık
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#Temmuz
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