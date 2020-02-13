Dünya matematik yarışmasında birinci olan 10 yaşındaki Elanur Akıncı'ya Haluk Levent'ten eğitim bursu

Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu öğrencisi Elanur Akıncı, 'Uluslararası Caribou Matematik' yarışmasında 7 bin 328 kişi arasından birinci olarak Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin arasına giren Elanur'un, matematik alanında düzenlenen birçok yarışmada derecesi bulunuyor.

OYNAT 00:00 Dünya matematik şampiyonu Elanur bilim insanı olmak istiyor Kanada merkezli düzenlenen ve 7 bin 328 kişinin katıldığı 'Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birinci olan 10 yaşındaki Elanur Akıncı, Türkiye'nin gündemine oturdu. Okulunda basın mensuplarına açıklama yapan Elanur Akıncı, ' Bundan sonra da aynı şekilde çalışıp büyüdüğümde bilim insanı olmak istiyorum' dedi. BiP'te paylaş

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Matematiği çok sevdiğini ve düzenlenen birçok yarışmaya katılmaya çalıştığını belirten Elanur Akıcı, ileride bilim insanı veya mimar olmak istediğini belirtti. Akıncı, "Yarışmaya öğretmenim ile birlikte hazırlandım. Birçok test çözdüm. Mayın tarlası ve sudoku gibi farklı tarzda testleri seviyorum. Daha önce de bu tür yarışmalara katılmıştım. Kanguru, Tales ve Caribou yarışmalarına önceden katılmıştım. Bu yarışmada dünya birincisi olacağımı hiç düşünmemiştim. Birinci olduğumu öğrendiğimde çok şaşırdım. Ancak birinci olmak çok güzel bir duygu" dedi.

DHA Elanur Akıcı, ileride bilim insanı veya mimar olmak istiyor.

Elanur Akıncı'nın annesi Kezban Akıncı da kızının başarısı ile gurur duyduğunu söyledi. Anne Akıncı, "Böylesi bir başarıyı açıkçası beklemiyordum. Sınava girdikten sonra soruların çok kolay olduğunu söyledi. Birinci olduğunu öğrendiğinde çok sevindi. Şu andaki ilgiden de oldukça memnun. Kızımın başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Haluk Levent'ten eğitim bursu

Başarısı ile sosyal medyada gündem olan Elanur Akıncı'ya bir destek de Ahbap Platformu kurucusu sanatçı Haluk Levent'ten geldi. Levent, Ahbap Derneği olarak Elanur Akıncı'ya eğitim bursu vereceklerini sosyal medyadan açıkladı. Elanur Akıncı ile telefonda kısa bir süre görüntülü konuşan Haluk Levent, Elanur ile en kısa sürede tanışmak istediğini ve çok yakın bir zamanda okulunu ziyarete geleceği sözünü verdi.



