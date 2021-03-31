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KAYSERİ AKTÜEL

Dünyada tek örnek olan 7,5 milyon yıllık fosil sergilenmek için hazırlanıyor - Kayseri haber

Dünyada tek örnek olan 7,5 milyon yıllık fosil Türkiye’nin ilk Paleantoloji Müzesinde sergilenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Yamula Barajı çevresinde yapılan kazı çalışmaları sonucunda, dünyada tek parça halinde ilk olan 7,5 milyon yıllık Choerolophodon Pentelici türüne ait fosil bulundu. Bulunan fosiller ise Türkiye’de ilk olacak Paleantoloji Müzesinde sergilenmek için Anadolu Harikalar Diyarı Bilim Merkezi’nde restore ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Dünyada tek örnek olan 7,5 milyon yıllık fosil sergilenmek için hazırlanıyor - Kayseri haber
7,5 milyon yıllık Choerolophodon Pentelici türüne ait bulunan fosil.

Kayseri’de çalışmalara ilk başladıklarında bu kadar çok örnekle karşılaşacaklarını beklemediklerini söyleyen Cumhuriyet Üniversitesi Antropoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Oğuzhan Köylüoğlu, “Kayseri’de bulunan çalışmalarımız 3 yıldır devam etmektedir. 2018 yılında danışmanlığını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Okşan Başoğlu yapmaktadır. İlk olarak 2018’de başladığımız kazı aslında yüzey araştırmaları ile beraber, kurtarma kazısı niteliği de taşıyordu. Ancak belediyenin destekleri ile beraber kazı 2018 yılından günümüze kadar devam etti. Çıkan fosiller Yamula Barajı çevresinde çıkmıştır. Belirli bir noktadan değil, yayılım halinde olarak barajın çevresinden çıkmıştır. Fakat farklı türler ve cinsler, farklı bölgelerde lokal halde bulunmaktadır. Örneğin bir bölgede fil türleri yaşarken, bir diğer bölgede boynuzlugiller dediğimiz bovid türleri yaşamaktadır. Bunun haricinde zürafa, gergedan gibi türlerimizde vardır” dedi.

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Köylüoğlu, dünyada tek parça halinde bulunan tek fosilin Choerolophodon Pentelici türüne ait olduğunu ve döneminde Anadolu’da yaşayan bir tür olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

  • "Bu zamana kadar çıkan fosil sayımız, 400’ün üzerindedir. Barsamada da yaptığımız kazı çalışmalarımız var. 404 fosil Yamula Barajı çevresinde çıkmışken, bunun devamı niteliği taşıyan 100’ü aşkın fosil ise Barsamada çıkmıştır. Spesifik bir örnek olan Choerolophodon Pentelici, bu fil miyosen dönemde yaşamıştır. Aslında bütün türlerin kökeni miyosen kökenlidir. Yani 22 milyon yıl ile 5 milyon yıl arasında yaşamıştır. Bunların yaşadığı coğrafya ise günümüz savana Afrika’sıdır. Yeşilliğin olduğu ve suyun bol olduğu alanlarda yaşamışlardır. Bu tür Avrasya’ya daha çok Anadolu üzerinde rastlanılan bir türdür. Choerolophodon Türkiye’de en bulunan fil türü diyebiliriz."

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Yapılacak çalışmalarla daha çok tür bulacaklarını düşündüklerini söyleyen Oğuzhan Köylüoğlu, "2018 yılında yüzey araştırmasına ilk geldiğimizde, yüzey araştırmalarında bulunan parçalardan bu kadar fazla örnek bulabileceğimizi tahmin etmiyorduk. Zaman geçtikçe ve çalışmalarımızın hızı ile beraber büyük cinsler, büyük türler tanıdık. Megafauna alanında ilk çalışmalardan birini imza attık diyebiliriz. Her sene geçtikçe ardı ardına daha büyük ve daha çok fosil bulduk. En son kazı çalışmamızda Deinotherium dediğimiz fil türüne rastladık. Bu tür dünya üzerinde yaşamış en büyük fillerden bir tanesi. Omuz yüksekliği 4 metre yüksekliğindedir.Deinotherium’un sadece dişini bulduğumuz halde daha büyük fosillerine de rastlayacağımızı umuyoruz. Çalışmalarımızda daha büyük ve daha çok fosillere erişeceğimizi düşünüyoruz. Şu ana kadar çıkardığımız fosilleri temizlik aşamasından geçiriyoruz ve restore ederek sunuma hazır hale getiriyoruz. Kayserimize Paleantoloji Müzesi açılacak. Bu müzede bu fosillerimiz sergilenecek. Türkiye’de ki ilk paleontoloji müzesi olacak. Fakat şimdi görmek isteyen insanlarımız, Kayseri Bilim Merkezindeki 10-15 arası fosilleri görebilirler. Onları biz hazır hale getirip sunduk. Bundan sonra da daha büyük çalışmalar yapmak istiyoruz. Biz danışmanımız Okşan Başoğlu ve çalışmalarımızda bizlere desteklerini esirgemeyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyoruz" dedi.


Kayseri'de 7,5 milyon yıllık zürafa fosili bulundu
TEKNOLOJİ
Kayseri'de 7,5 milyon yıllık zürafa fosili bulundu

Kayseri'de bulundu: 7,5 milyon yıllık fil kafatası fosili literatüre girecek
FOTOĞRAF 8
Title
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyada Proboscidea'lar (Hortumlular) konusunda sayılı uzmanlar arasında gösterilen Helsinki Üniversitesi Yerbilimleri ve Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Juha Saarinen, Kayseri'ye gelerek geçen yıl bulunan ve laboratuvarda incelenen fillerin atası kabul edilen tam kafatası fosili üzerinde son incelemelerini tamamladı.
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Yamula Barajı Gölü civarında kazı çalışmalarını sürdüren Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a bilgi verdi.
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Finlandiyalı bilim insanı Juha Saarinen'in çalışmalarını anlatan Başoğlu, Büyük ve tüm olan kafatası için iki gün tam çalıştı. 'Yurt dışında gayet saygın bir dergide yayımlanacak. Çünkü çok önemli bir fosil.' dedi. Burası referans noktası olacak. Yakında Kayseri'nin adını da Yamula'yı da dünya literatürüne yerleştirmiş olacağız. O açıdan da bizim için çok önemli bir gelişme. Bir anlamda Kayseri paleontolojide bir lider olacak, merkez olacak. ifadelerini kullandı.
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Laboratuvarda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başoğlu, Başkan Büyükkılıç'a destekleri için teşekkür etti.
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Büyükkılıç da fosiller konusunda yaşanan gelişmeleri memnuniyetle takip ettiklerini, bilim insanlarına her zaman destek vermeyi sürdüreceklerini aktardı.
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Kayseri'de bulunan fosillerin öneminin farkında olduklarını ve buna yönelik çalışmaları da hassasiyetle yürüttüklerini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:<br> <br> Daha önce kamuoyuyla paylaştığımız fosillerle ilgili yapılan çalışmalar zaten uluslararası boyutta gündeme taşınmıştı. Şimdi de yine bilim insanları tarafından Okşan Hanım ve ekibi ile birlikte uluslararası boyuta taşıma yönünde yeni çalışmalara imza atılıyor. İnşallah biz yaptıracağımız müze ile hem müze sayısını artıracağız hem de fosillerle ilgili Paleontoloji Müzesi'ni şehrimize kazandırmış olacağız. Bu alanda şehir olarak bir bakıma uğrak yeri olacağız, bilimin merkezi olacağız. Nisan ayı itibariyle de müzemizin ihalesi yapılacak.
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Avrupa'dan Ortadoğu'ya, Çin'den Amerika'ya kadar bir çok bölgede görev yapan bilim insan Juha Saarinen'in Choerolophodon Pentelici'ye ait tam kafatası fosilinin dünyada tek örnek olduğunu ve dünyadaki diğer çağdaş lokalitelerdeki fil fosillerinden kütlevi açıdan büyük olduğunu belirttiği ileri sürüldü.
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Bulunan tam korunmuş, eşsiz bir kafatası örneğine ve diğer fosillere bakıldığında Kayseri'nin dünyada paleontoloji konusunda referans olacağını da çalışmalarında ifade ettiği kaydedildi.<br> <br> Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu başkanlığında, 2017 yılında Yamula Barajı Gölü kısındaki Taşhan bölgesinde kurtarma kazıları başlatılmış, zürafa, fillerin atası olarak bilinen 4-5 tür, gergedan, üç toynaklı atlar ve boynuzlugillere ait örnekler bulunmuştu.
Kayseri'de bulundu: 7,5 milyon yıllık fil kafatası fosili literatüre girecek
Kayseri'de Yamula Barajı Gölü kıyısında bulunan ve fillerin atası olarak bilinen Choerolophodon Pentelici'ye ait tam kafatası fosilinin literatüre gireceği bildirildi.


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