Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Kuzey Makedonya'da en beğenilen lider Erdoğan
Arnavutluk'ta ankete katılan vatandaşların yüzde 71'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında olumlu görüşlere sahip olduklarını kaydederken, ABD Başkanı Joe Biden yüzde 64 ile ikinci, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise yüzde 14 ile üçüncü sırada yer aldı.
Kuzey Makedonya'da ise Erdoğan, en beğenilen lider olarak yüzde 66 ile yine ilk sırada yer alırken onu yüzde 49 ile Putin, yüzde 37 ile Biden ve yüzde 35'le Şi izledi.
Sırbistan'da en beğenilen liderin yüzde 80 ile Putin olduğu görülürken, Şi'nin yüzde 73 ile ikinci sırada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise yüzde 41 ile üçüncü sırada bulunduğu görüldü.
Kosova'da ise Biden yüzde 85 ile, en beğenilen liderler sıralamasında ilk sırada yer alırken Erdoğan yüzde 82 ile ikinci oldu.
Ankete, Arnavutluk'tan 1216, Bosna Hersek'ten 1225, Kuzey Makedonya'da 1220, Karadağ'dan 1036, Sırbistan'dan 1238 ve Kosova'dan 1203 kişinin katıldığı bildirildi.