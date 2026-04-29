Dünyanın en pahalı uzanması... 200 bin TL ceza yedi

Dünyanın en pahalı uzanması... 200 bin TL ceza yedi

09:25 29/04/2026, Çarşamba
G: 29/04/2026, Çarşamba
Yaptığı hareket pahalıya mal oldu
Yaptığı hareket pahalıya mal oldu

Bursa’da motosiklet sürücüsünün trafikte yaptığı tehlikeli hareketler görenleri hayrete düşürdü. Seyir halindeyken motosikletin üzerine uzanarak ilerleyen sürücü, adeta ölümle dans etti. Kimliği tespit edilen ehliyet sürücü, 200 bin TL ceza yazılırken motosikleti bağlandı. Motosikletin değerinin ise 50 bin lirayı geçmeyeceği öğrenildi.

Olay, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hem kendi canını hiçe sayan hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan motosikletli, "bu kadar da olmaz" dedirtti.

Görüntüler üzerine trafik ekiplerince kimliği tespit edilen sürücüye, akrobatik hareketler yaparak araç kullanmak, saygısızca araç kullanmak ve ehliyetsiz araç kullanmak gibi maddelerden toplam 200 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün motosikleti ise trafikten men edilerek bağlandı.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür ihlallere karşı denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.



