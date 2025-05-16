Ankara’nın uzun vadeli hedefi, bölgesel barışın yeniden tesisi ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Barış için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaya hazırız” mesajı, Türkiye’nin çözümdeki rolünü açıkça ortaya koyuyor. Tarafların bugünkü görüşmeden bir yol haritası çıkarması bekleniyor.

Rubio’nun gelişi kulisleri hareketlendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da İstanbul’da olduğu ve Türk yetkililerle görüşme trafiği yürüttüğü kaydedildi.

Amerikan Dışişleri, resmi açıklama yapmazken kulislerde ABD’nin dolaylı müdahil olduğu belirtiliyor. Bu gelişme, sürecin yalnızca ikili değil çok taraflı bir forma büründüğünü gösteriyor.

Heyetlerde kimler var?

Rus heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ukrayna heyetine ise Devlet Başkanı Zelenskiy'nin özel temsilcisi Igor Zhovkva başkanlık ediyor. Görüşmelere, BM nezdinde teknik danışmanlar da katılacak. Türkiye ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar liderliğinde masada yer alacak.

Dünkü kriz: Ukrayna heyeti son anda gelmedi

28 Mayıs günü yapılması planlanan buluşmada sadece Rus heyeti İstanbul’a ulaşmış, Ukrayna tarafı ise güvenlik gerekçesiyle gelmemişti. Ankara, müzakerelerin bir gün ertelenmesini sağlayarak diplomaside soğukkanlı bir denge kurdu. Ukrayna heyetinin gecikmeli gelişi, taraflar arasındaki gerilimin sürdüğüne dair yorumlara neden oldu.

Türkiye'nin diplomatik girişimi devrede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğrudan temasları ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın çok taraflı diplomasi yürütmesi, sürecin yeniden rayına oturmasında belirleyici oldu. Ankara’nın arabuluculuğu, geçmişteki Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasında olduğu gibi yine belirleyici bir rol oynuyor.



























