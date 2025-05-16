Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen barış müzakerelerinde yeni bir sayfa açılıyor. Türkiye’nin diplomatik ağırlığıyla yürütülen süreçte, taraf heyetleri İstanbul'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde yapılacak toplantı, dünkü belirsizliğin ardından bugün yeniden umutları yeşertti.
Rubio’nun gelişi kulisleri hareketlendirdi
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da İstanbul’da olduğu ve Türk yetkililerle görüşme trafiği yürüttüğü kaydedildi.
Amerikan Dışişleri, resmi açıklama yapmazken kulislerde ABD’nin dolaylı müdahil olduğu belirtiliyor. Bu gelişme, sürecin yalnızca ikili değil çok taraflı bir forma büründüğünü gösteriyor.
Heyetlerde kimler var?
Rus heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ukrayna heyetine ise Devlet Başkanı Zelenskiy'nin özel temsilcisi Igor Zhovkva başkanlık ediyor. Görüşmelere, BM nezdinde teknik danışmanlar da katılacak. Türkiye ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar liderliğinde masada yer alacak.
Dünkü kriz: Ukrayna heyeti son anda gelmedi
28 Mayıs günü yapılması planlanan buluşmada sadece Rus heyeti İstanbul’a ulaşmış, Ukrayna tarafı ise güvenlik gerekçesiyle gelmemişti. Ankara, müzakerelerin bir gün ertelenmesini sağlayarak diplomaside soğukkanlı bir denge kurdu. Ukrayna heyetinin gecikmeli gelişi, taraflar arasındaki gerilimin sürdüğüne dair yorumlara neden oldu.
Türkiye'nin diplomatik girişimi devrede
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğrudan temasları ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın çok taraflı diplomasi yürütmesi, sürecin yeniden rayına oturmasında belirleyici oldu. Ankara’nın arabuluculuğu, geçmişteki Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasında olduğu gibi yine belirleyici bir rol oynuyor.