Dünyanın gözü bu ziyarette: Rusya - Ukrayna krizini Cumhurbaşkanı Erdoğan çözecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine bugün öğle saatlerinde ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Kiev'de, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in onuncu toplantısı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyareti ise kritik bir önem daha taşıyor.

UKRAYNA-RUSYA KRİZİNE ÇÖZÜM

Ukrayna-Rusya arasında yaşanan siyasi ve askeri gerilime barışçıl çözüm sunan Erdoğan, taraflar arasında ara buluculuğa hazır olduğunu duyurmuştu.

Erdoğan, işgale yönelik girişimin bölge huzuru için ciddi bir ihlal doğuracağını da belirterek iki ülke arasında huzursuzluk doğmasını kabul etmediklerini dile getirmişti.

Kiev temaslarının geri dönüşlerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerde masaya yatırılması bekleniyor.

Yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip eden ABD ve Avrupa'nın gözü ise bu görüşmeden çıkacak sonuçlarda.

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