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POLİTİKA

Dünyanın gözü Türkiye'de: Kritik görüşmeden ilk fotoğraf geldi

Bugün tüm dünyanın gözü Türkiye'de olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla saat 11.00’de Antalya Diplomasi Forumu’nda üçlü formatta görüşecek. Zirveyi takip edecek yerli ve yabancı 334 basın mensubu, sabahın erken saatlerinde sıkı güvenlik önlemleri altında salona alındı. 3'lü zirveden önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyanın gözü Türkiyede: Kritik görüşmeden ilk fotoğraf geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3'lü zirveden önce Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yla bir araya geldi.

Türkiye ve dünya için tarihi bir gün yaşanacak. Antalya Diplomasi Forumu'nda, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları görüşecek. 3'lü zirveye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin ara buluculuğu ile bugün Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya'ya geldi.

Kuleba, görüşmeyle ilgili, "Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek" demişti.

LAVROV DA ANTALYA'DA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Antalya'ya ulaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kuleba arasındaki görüşmeye ilişkin Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde bir araya gelineceği açıklaması yapıldı.

ÖNCE BİREBİR GÖRÜŞME, ARDINDAN 3'LÜ ZİRVE

Rusya ve Ukraynalı bakanlar, Türkiye'nin moderatörlüğünde bir araya gelecek. Toplantı saat 11.00'de başlayacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3'lü zirveden önce Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yla bir araya geldi.

TÜM DÜNYA TAKİP EDİYOR

Antalya’daki üçlü zirve, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki 5 yıldızlı Regnum Carya Hotel’de yapılacak. Zirveye ise dünyanın çeşitli ülkelerinden 334 gazeteci akreditasyon yaptırdı. Saat 11.00’de başlaması öngörülen üçlü zirve için basın mensupları sabasın erken saatlerinde otelin arka tarafındaki giriş noktasında akreditasyon kartlarını almak için sıraya girdi. 6’şarlı gruplar halinde otele alınan gazeteciler, kartlarını aldıktan sonra iki farklı arama noktasından geçerek medya salonuna alındı. Büyük ilgi gösterilen zirveyi takip eden gazeteciler bekleyişlerini sürdürürken, ülkelerinin televizyonları için canlı yayın gerçekleştiriyor.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba’nın görüşme sonrasında ayrı ayrı basın toplantısı yapacağı belirtildi.

DHA
DHA

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