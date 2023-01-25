Dünyanın ilgisini çekiyor: Kayseri'de 7,5 milyon yıllık fosiller gün yüzüne çıkıyor

"Kazı çalışmalarımız 2018 yılında başladı. Yaz sezonu boyunca iklim elverişli olduğu müddetçe kazı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yazın kazı çalışmalarımız devam ediyor, kışın da laboratuvar çalışmalarımız devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilim Merkezi’ndeki laboratuvarda konservasyon ve temizleme işlemlerini yapıyoruz. Genel olarak baktığımızda bizim faunada ‘Hipperion’ isimli ad grubumuzda üç toynaklı atlarımız, gergedanımız, zürafamız var. Fil grubuna ait örneklerimiz var. Günümüzde at tek toynaklıdır. 2 ve 4’üncü parmağı körelmiştir. Tamamen iklim adaptasyonundan dolayı. Ama bizim o dönemde yaşamış atımız, üç toynağa sahip. Günümüz atlarında körelmiş durumda. Günümü atlarına göre daha kısa. Dişlerine baktığımızda taç yükseklikleri günümüz atında çok yüksektir. O dönemdeki atlarımızda taç yükseklikleri azdır. Besin ile alakalı olduğu için.”