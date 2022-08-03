Gündem Dünyanın konuştuğu tarihi anlaşmayla ilgili Cumhuriyetten mesnetsiz karikatür Nefreti körükleyen paylaşım
POLİTİKA

Dünyanın konuştuğu tarihi anlaşmayla ilgili Cumhuriyet’ten mesnetsiz karikatür: Nefreti körükleyen paylaşım

Türkiye'nin arabuluculuğunda, savaş halindeki Rusya ile Ukrayna'da bulunan tahıl stoklarının dünyaya güvenli bir şekilde dağıtımının gerçekleştirilmesi, uluslararası camiada geniş yankı uyandırdı. Ancak her fırsatta yalan habere başvuran ve algı operasyonlarıyla kamuoyunu yanlış yönlendiren muhalefetin yayın organı Cumhuriyet'ten yine skandal bir karikatür paylaşıldı. Gönderiye çok sayıda eleştiri geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyanın konuştuğu tarihi anlaşmayla ilgili Cumhuriyet’ten mesnetsiz karikatür: Nefreti körükleyen paylaşım
Dünyanın konuştuğu tarihi anlaşmayla ilgili Cumhuriyet’ten mesnetsiz karikatür.

Türkiye'nin arabuluculuğunda, savaş halindeki Rusya ile Ukrayna'da bulunan tahıl stoklarının dünyaya güvenli bir şekilde dağıtımının gerçekleştirilmesi, uluslararası piyasaları bir nebze olsun rahatlattı. Tahıl sevkiyatlarının devam etmesiyle gıda fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor.

DÜNYADAN TEBRİK MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Türkiye'nin arabuluculuğuyla imzalanan anlaşmaya dünyadan tebrik mesajları yağarken, muhalefetin yayın organı Cumhuriyet yine halkı aşağılayan ve nefreti körükleyen bir karikatür yayınladı.

Paylaşıma sosyal medyada çok sayıda tepki yağdı:
Herkesi kandırmış

Herkesi kandırmış

Liseyi dışarıdan bitirip YKS'de 1671'inci oldum demişti.
Boğularak can verdi

Boğularak can verdi

​Yüzünü yıkamak için eğildiği gölete dengesini kaybederek düştü.
Türkiyenin önündeki en büyük engel döviz stokçuları

​Krediler üretime değil dolar stoğuna gitti

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

​MSB: Mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi Karadeniz'de.

İletişim Başkanlığı duyurdu: 'Soruları çalındı' iddiaları sonrası harekete geçildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.