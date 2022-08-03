Dünyanın konuştuğu tarihi anlaşmayla ilgili Cumhuriyet’ten mesnetsiz karikatür: Nefreti körükleyen paylaşım

Türkiye'nin arabuluculuğunda, savaş halindeki Rusya ile Ukrayna'da bulunan tahıl stoklarının dünyaya güvenli bir şekilde dağıtımının gerçekleştirilmesi, uluslararası piyasaları bir nebze olsun rahatlattı. Tahıl sevkiyatlarının devam etmesiyle gıda fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor.

DÜNYADAN TEBRİK MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Türkiye'nin arabuluculuğuyla imzalanan anlaşmaya dünyadan tebrik mesajları yağarken, muhalefetin yayın organı Cumhuriyet yine halkı aşağılayan ve nefreti körükleyen bir karikatür yayınladı.

Paylaşıma sosyal medyada çok sayıda tepki yağdı: