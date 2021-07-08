Gündem Durakta durmadın diyen yolcuya otobüs şoföründen tekme tokat dayak Soruşturma başlatıldı
3. SAYFA KOCAELİ

'Durakta durmadın' diyen yolcuya otobüs şoföründen tekme tokat dayak: Soruşturma başlatıldı

İzmit’te, halk otobüsü şoförü, ineceği durakta aracın durmadığını iddia eden yolcuyu tekme tokat dövdü. O anlar bir yolcu tarafından an be an kaydedildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşımpark görevden uzaklaştırılan sürücü hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Durakta durmadın diyen yolcuya otobüs şoföründen tekme tokat dayak: Soruşturma başlatıldı
Şoförün yolcuyu darp ettiği anlar böyle görüntülendi.

İzmit- Gündoğdu seferini yapan halk otobüsüyle seyahat eden yolcu, ineceği durakta aracın durmadığını iddia etti. Şoförü ise yolcuya düğmeye basmadığını söyledi.

Yolcu bunun üzerine bağırıp, şoförün üzerine yürüdü. Şoförü aracı durdurdu, tartışma dışarı taştı. Şoför, elinde poşetler olan yolcuya ardı ardına yumruk ve tekme attı.

Araya girenler, şoförle yolcuyu sakinleştirdi. Şoför araca binip seferine devam etti. Olay anı otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu dövdü
OYNAT 00:40
Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu dövdü
İzmit'te, halk otobüsü şoförü, tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü. O anlar bir yolcu tarafından görüntülendi.

İzmit-Gündoğdu seferini yapan halk otobüsünde seyahat eden yolcu, ineceği durakta aracın durmadığını iddia etti. Şoförü ise yolcuya düğmeye basmadığını söyledi.

Yolcu bunun üzerine bağırıp, şoförün üzerine yürüdü. Şoför, aracı durdururken tartışma ise dışarı taştı. Şoför, elinde poşetler olan yolcuya ardı ardına yumruk ve tekme attı. Araya girenler, şoförle yolcuyu sakinleştirdi. Şoför araca binip seferine devam etti. Olay anı otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SÜRÜCÜYE İDARİ SORUŞTURMA

İzmit'te, halk otobüsü sürücüsünün tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdüğü görüntüler üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşımpark tarafından açıklama yapıldı. Sürücü hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtilen yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önce onlarca kez ‘hayata, insana ve canlıya’ dokunarak göğsümüzü kabartan toplu taşıma personelimiz kent halkının daha konforlu ve rahat ulaşım imkanı için yoğun bir tempoyla çalışmaktadır. Ancak çalışma arkadaşlarımızdan bir tanesi ne yazık ki üzüntü veren ve asla tasvip etmeyeceğimiz bir olaya sebebiyet vermiştir.


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Bugün saat 13.20 sularında Gündoğdu bölgesinde bir sürücümüzün karıştığı hadiseyi üzüntüyle tespit ettik. Asla kabul etmeyeceğimiz ve göğsümüzü çok defa kabartan sürücü arkadaşlarımızı da zan altında bırakan bu davranış için sürücü hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.

  • Soruşturma kapsamında ise olaya karışan sürücü soruşturma tamamlanıncaya değin görevden el çektirilmiştir. Bu kapsamda başlatılan soruşturma en kısa sürede sonuçlandırılacak ve kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.

Ulaşımpark A.Ş. olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da insana ve canlıya değer veren anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtmek isteriz. Yaşanılan bu talihsiz olaydan ötürü tüm Kocaeli halkından ve yolcularımızdan özür dileriz."

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