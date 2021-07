'Durakta durmadın' diyen yolcuya otobüs şoföründen tekme tokat dayak: Soruşturma başlatıldı İzmit’te, halk otobüsü şoförü, ineceği durakta aracın durmadığını iddia eden yolcuyu tekme tokat dövdü. O anlar bir yolcu tarafından an be an kaydedildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşımpark görevden uzaklaştırılan sürücü hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi 08 Temmuz 2021, 16:56 Son Güncelleme: 08 Temmuz 2021, 17:52 DHA