Gündem İki aile arasında bıçak ve sopalı kavga Beş yaralı var
İZMİR

İki aile arasında bıçak ve sopalı kavga: Beş yaralı var

İzmir'in Konak ilçesinde husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
İzmir haberleri: İki aile arasında bıçak ve sopalı kavga
Kavganın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OIay, saat 20.30 sıralarında Ballıkuyu semti 1108 Sokakta meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile, bıçak ve sopalarla kavga etti. Olayda 2 kişi bıçakla yaralanırken, 3 kişi ise sopayla ve darp neticesinde yaralandı.

Kavganın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada bıçaklanma sonucu ağır yaralanan Orhan A. ve hafif yaralanan Şükrü A., Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, sopa ve darp neticesinde yaralanan Sedat Y., Gülsüm Y. ve Vedat Y. çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis iki ailenin kavgasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Öte yandan, hastanede tedaviye alınan Orhan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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