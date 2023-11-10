Durmuş Yılmaz İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu

İYİ Parti
Seçimlerin ardında istifaların ardı arkasının kesilmediği İYİ Parti'de çözülme hız kesmeden devam ediyor.
İYİ Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan
Durmuş Yılmaz
, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
Sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşım yapan Yılmaz,
"İyi Parti üyeliğimi sonlandırdım. Bilgilerinize."
ifadelerini kullandı.
Yılmaz, 2018 Türkiye genel seçimlerinde, Ankara milletvekili seçilmişti.
Durmuş Yılmaz, 2006 yılında atandığı Merkez Bankası Başkanlığı görevini 2011 yılına kadar sürdürmüştü.
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41 dakika önce