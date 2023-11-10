Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem İYİ Parti'den istifa ettiklerini duyurdu

Durmuş Yılmaz - Bahadır Erdem - Meral Akşener
Seçimlerin ardında istifaların ardı arkasının kesilmediği İYİ Parti'de çözülme hız kesmeden devam ediyor.
Yılmaz, 2018 Türkiye genel seçimlerinde, Ankara milletvekili seçilmişti.
Durmuş Yılmaz, 2006 yılında atandığı Merkez Bankası Başkanlığı görevini 2011 yılına kadar sürdürmüştü.
Erdem de ayrıldı
İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'ın öğle saatlerinde partiden ayrıldığını açıklamasından sonra Erdem'den de uzun bir ayrılık mesajı geldi.