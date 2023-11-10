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Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem İYİ Parti'den istifa ettiklerini duyurdu

Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti'nin eski genel başkan yardımcısı Durmuş Yılmaz, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz sosyal medya hesabından parti üyeliğini sonlandırdığı görseli paylaştı. İYİ Partili Bahadır Erdem de partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:45 - 10/11/2023 Cuma
Güncelleme: 17:04 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Durmuş Yılmaz - Bahadır Erdem - Meral Akşener

Durmuş Yılmaz - Bahadır Erdem - Meral Akşener

Seçimlerin ardında istifaların ardı arkasının kesilmediği İYİ Parti'de çözülme hız kesmeden devam ediyor.


İYİ Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan
Durmuş Yılmaz
, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşım yapan Yılmaz,
"İyi Parti üyeliğimi sonlandırdım. Bilgilerinize."
ifadelerini kullandı.


Yılmaz, 2018 Türkiye genel seçimlerinde, Ankara milletvekili seçilmişti.


Durmuş Yılmaz, 2006 yılında atandığı Merkez Bankası Başkanlığı görevini 2011 yılına kadar sürdürmüştü.



Erdem de ayrıldı


İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, partisinden istifa ettiğini duyurdu.


Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'ın öğle saatlerinde partiden ayrıldığını açıklamasından sonra Erdem'den de uzun bir ayrılık mesajı geldi.


Erdem, partisinin yerel seçimlere ayrı girme kararını yanlış bulduğunu belirterek,
"'2024 yerel seçimlerinde' aday çıkarma kapsamına tüm illerin alınması ısrarı maalesef İstanbul ve Ankara’nın muhalefette kalmasını riske atmakta ve son dönemde Anayasa hususunda bilinçli olarak yaratılan büyük devlet krizini de göz önüne bulundurduğumuzda hukuk tanımaz AKP rejimi için yeni fırsatlar doğurmaktadır. Bu çerçevede, İYİ Parti’ye katıldığım günden bu yana hedefi yirmi bir yıldır devam eden bu iktidarı değiştirmek olan, ülkemizde yeniden demokrasi ve hukuk devletinin sağlanmasını amaçlayan bir siyasetçi, bir hoca ve bir hukukçu olarak mevcut kazanımların riske atılmasını kabul etmem mümkün değildir. İfade etmek isterim ki bütün olanlara rağmen dürüstlüğün, şeffaflığın, vatan ve millet sevgisinin hala siyasette geçer akçe olduğuna ve olması gerektiğine inancımı sürdürmekteyim"
dedi.



#Durmuş Yılmaz
#İYİ Parti
#İstifa
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