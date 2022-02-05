Gündem Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlüden Kılıçdaroğluna gönderme Şaka yapıyor ya da bilmeden konuşuyor
POLİTİKA DÜZCE

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: 'Şaka yapıyor ya da bilmeden konuşuyor'

Partisinin grup toplantısında Düzce'de kültür-sanat etkinlikleri ile ilgili bir takım iddialarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'den rakamlar ile yanıt daha geldi. Başkan Özlü dördüncü klipli yanıtında, Kılıçdaroğlu'nun "Hiç üzülme" sözlerine nazirede bulunarak fonda Kâmuran Akkor'dan "Üzülmedim ki" şarkısını kullandı. Özlü yaptığı paylaşımda "Kim “Düzce geri kalmış” diyorsa şaka yapıyordur veya bilmeden konuşuyordur" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlüden Kılıçdaroğluna gönderme: Şaka yapıyor ya da bilmeden konuşuyor
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Geçtiğimiz ay partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Düzce ile ilgili öne sürdüğü iddialara Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'den bir yanıt daha geldi. Her konu için ayrı bir klipli yanıt veren başkan Özlü bu kez Kılıçdaroğlu'nun Kültür-Sanat etkinliklerine yönelik dile getirdiği iddiaları rakamlar ile çürüttü.

BU KEZ FON MÜZİĞİ KÂMURAN AKKOR'DAN

Konuşmasının bir bölümünde "Hiç üzülme" diyen Kılıçdaroğlu'na Başkan Özlü Kâmuran Akkor'dan "Üzülmedim ki" adlı şarkısıyla yanıt verdi.

Kılıçadoğlu'nun oto sanayiinde çalışan 24 yaşındaki Caner'e ait olduğunu iddia ettiği sözleri kürsüde okuyarak; "Geçinmek için burada yaşamak zorundayız. Ama fırsat bulunca sosyalleşmek için civar illere gidiyorum, gittiğim zaman Düzce'nin ne kadar geri kalmış olduğunu görüp üzülüyorum" sözlerine Başkan Özlü Rakamlar ile yanıt verdi.

4 AYDA TOPLAM 23 TİYATRO OYUNU SAHNELENDİ

Başkan Özlü rakamlar ile birlikte verdiği yanıtında; Kemal Bey salgın sebebiyle gerçekleştiremediğimiz kültür ve sanat faaliyetlerimize 2021 Eylül ayında tiyatro oyunlarıyla başladık. Son 4 ayda 8'i devlet 15'i özel olmak üzere toplamda 23 tiyatro oyunu sergiledik. Bölgenin tek antik tiyatrosunda Türkiye'nin en hızlı kazı çalışmalarını gerçekleştirdik. Konuralp antik tiyatrosunu yüzde 70 oranında ortaya çıkardık" dedi.

"DÜZCE GÖÇ ALAN BİR ŞEHİRDİR"

Başkan Özlü videonun sonunda ise; "Düzce göç alan bir şehirdir. 5 adet organize sanayi bölgesi, üniversitesi, tarımı ve ticareti ile bölgenin cazibe merkezidir. Kemal Bey biliniz ki göç alan şehirler gelişmiş şehirlerdir" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Düzce'de kanser hastaları artıyor' iddialarını belgeyle çürüttü: 'Eline aldığı her belgeyi okuyan bir zavallı'
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Düzce'de kanser hastaları artıyor' iddialarını belgeyle çürüttü: 'Eline aldığı her belgeyi okuyan bir zavallı'
Kahkaha atarken ölüyordu

Kahkaha atarken ölüyordu

​Arkadaşı şaka yaptı, ölümden döndü.
Korkutan görüntü

Korkutan görüntü

​Dev trol teknesi Atlantik Okyanusu'na 100 bin ölü balık bıraktı.
TOKİ konutlarına indirim müjdesi

​Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı.

İki Atak helikopteri Tunceli'de göreve başladı.

​Fiyatlar düştü: Listeler yeniden güncellendi.

​Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 14 PKK'lı öldürüldü

​İstanbul Büyükçekmece'de ilginç hırsızlık.

​Kaldırımda yürürken iki metrelik çukura düşmüştü.

Yargıtay: Toplu olarak kullandırılamaz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.