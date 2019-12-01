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DÜZCE

Düzce'de fabrika yangını: İki ilden itfaiye ekipleri destek veriyor

Düzce'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına Bolu ve Sakarya'dan gelen itfaiye ekipleri de destek veriyor. Düzce Valisi Zülkif Dağlı da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Haber Merkezi AA
Düzce'de fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Düzce'de fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

İHA
Yangına Balo ve Sakarya'dan gelen itfaiye ekipleri de müdahale ediyor.

İki ilden itfaiye desteği

Söndürme çalışmalarına Bolu ve Sakarya'dan gelen itfaiye ekipleri de destek veriyor.

Yangın söndürme çalışmalarında iş makineleri de kullanılıyor.

Jandarma ekipleri de güvenlik amacıyla çevredeki araçları ve vatandaşları uzaklaştırıyor.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Dağlı, yaptığı açıklamada, fabrikanın önemli bir tesis olduğunu ve pazar günü olması dolayısıyla içeride çalışan bulunmadığını belirterek, "Çevre il ve ilçelerin tamamından itfaiye istedik. En son Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ile konuştuk. AFAD Başkanımız ve İçişleri Bakan Yardımcımız İsmail beyden helikopter talebimizi yaptık. Şu anda söndürme çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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