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Düzce'de manevra yapan tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda Akçakoca'dan Düzce istikametine giden Adnan Akyol idaresindeki 81 EB 323 plakalı otomobil, Osmanca sapağında manevra yapan 81 AAF 736 plakalı tır ile çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu otomobil sürücüsü Akyol hayatını kaybederken yanında bulunan Yunus Emre Gürtürk ise yaralandı. Tır sürücüsü H. İ. gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Düzce'de tırın manevra yapmasıyla gerçekleşen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Düzce'de tırın manevra yapmasıyla gerçekleşen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Düzce'de otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

  • Alınan bilgiye göre, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda Akçakoca'dan Düzce istikametine giden Adnan Akyol idaresindeki 81 EB 323 plakalı otomobil ile Osmanca sapağında manevra yapan H.İ. yönetimindeki 81 AAF 736 plakalı tır çarpıştı.

Tırın manevra yapması sonucu otomobil dorsenin altına girdi.

Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Tırın dorsesinin altına giren otomobilde sürücü Adnan Akyol olay yerinde hayatını kaybetti, yanında bulunan Yunus Emre Gürtürk yaralandı.

Yaralı, Yunus Emre Gürtürk itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
  • İhbar üzerine olay yerinde itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yunus Emre Gürtürk, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Gürtürk hastaneye kaldırıldı.

Akyol'un cesedi yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerine gelen Akyol'un yakınları sinir krizi geçirdi.

Tır sürücüsü H.İ. gözaltına alındı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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