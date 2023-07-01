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Düzce'deki trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Düzce'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması neticesinde gerçekleşen kazada 2 kişi öldü 11 kişi yaralandı.

07:19 . 1/07/2023 Cumartesi
AA
Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yusuf Y. idaresindeki 81 ADA 107 plakalı otomobil ile düğünden dönenleri taşıyan Selçuk P. idaresindeki 06 COA 368 plakalı hafif ticari araç, Çamköy Mahallesi Köprülü Kavşak'ta çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçtaki yolculardan Hanım Bilgin (30) ile Nazlıcan Barotçu (21) yaşamını yitirdi.

Sürücüler ile araçlarda bulunan Mustafa Yıldırım, Serdar Efe Bilgin, Sercan Çınar, Efe Avağ, Ayşen Kocalı, Fatmanur Ahsen Kocalı, Tuncay Bilgin, Ali Ay Güneş ve Murat Pektaş ise yaralandı.


#Düzce
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#kavşak
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