Düzce'deki trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Yusuf Y. idaresindeki 81 ADA 107 plakalı otomobil ile düğünden dönenleri taşıyan Selçuk P. idaresindeki 06 COA 368 plakalı hafif ticari araç, Çamköy Mahallesi Köprülü Kavşak'ta çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçtaki yolculardan Hanım Bilgin (30) ile Nazlıcan Barotçu (21) yaşamını yitirdi.

Sürücüler ile araçlarda bulunan Mustafa Yıldırım, Serdar Efe Bilgin, Sercan Çınar, Efe Avağ, Ayşen Kocalı, Fatmanur Ahsen Kocalı, Tuncay Bilgin, Ali Ay Güneş ve Murat Pektaş ise yaralandı.