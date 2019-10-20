Gündem E-5 karayolunda motosikletli gencin trafikte attığı torpil otobüsün altında patladı
İSTANBUL

İstanbul haberleri: E-5 karayolunda motosikletli gencin trafikte attığı torpil otobüsün altında patladı

E-5 karayolunda motosikletli gencin trafikte attığı torpil otobüsün altında patladı

E-5 karayolunda genç bir sürücü, yol kenarında durduğu esnada şakalaşmak için yaktığı bir torpili, kendisinden kaçan arkadaşının üstüne attı. Torpil o esnada yoldan geçen halk otobüsünün altında patlarken genç, ikinci torpili ise egzozda patlattı.

Haber Merkezi IHA
Motosikletli iki arkadaş seyir halindeki halk otobüsünü tehlikeye attı.
Motosikletli iki arkadaş seyir halindeki halk otobüsünü tehlikeye attı.

İstanbul E-5 karayolunda Çağlayan mevkisinde 3 motosikletli, Edirne istikametine doğru seyretmeye başladı. Sürücülerden biri arkadaşlarına yorulduğunu iddia ederek yol kenarında durdu. Ardından motosikletli genç arkadaşını korkutmak için cebinden torpil çıkarttı. Gencin torpili yaktığını gören arkadaşı ise koşarak kaçmaya başladı.

Torpil yüzünden parmaklarını kaybediyordu!
GÜNDEM
Torpil yüzünden parmaklarını kaybediyordu!

O esnada ise genç çakmakla saniyelerce torpili yakmaya çalıştı. Korkudan bariyerlerin diğer yanına kaçan arkadaşı ise onu kovalamaya başladı.

Motosikletli iki arkadaş seyir halindeki halk otobüsünü tehlikeye attı.

Torpili hem otobüse attı hem de egzozda patlattı

Motosikletli genç bir süre sonra çakmakla yaktığı torpili peşinden koştuğu arkadaşına doğru fırlattı. Karayoluna düşen torpil o esnada geçen halk otobüsünün altında patladı.

Çocukların oyun için attığı 'torpil' gözünden etti
GÜNDEM
Çocukların oyun için attığı 'torpil' gözünden etti

Şaka uğruna yürekleri ağza getiren o genç, ardından da diğer bir torpili ise motosikletinin egzozunda yakarak patlattı. E-5 karayolunda bu şekilde eğlenen genç, arkadaşlarının “polis geliyor” uyarısına rağmen üçüncü bir torpili de yakmaya çalıştı.

Tüm bunları yaparken kahkahalara boğulan genç ve arkadaşları o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

Karayoluna düşen torpil halk otobüsünün altında patladı.

E-5 karayolunda patlattıkları torpille eğlendiler.
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