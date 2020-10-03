Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem e-Okul VBS ile lise alan seçimi sonuçları nasıl sorgulanır?
EĞİTİM

e-Okul VBS ile lise alan seçimi sonuçları nasıl sorgulanır?

Milli Eğitim Bakanlığı e-okul sistemi üzerinden alan seçim sonuçlarını açıkladı. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden yerleştirme sonuçları sorgulama işlemi devam ediyor. Peki e-Okul VBS ile lise alan seçimi sonuçları nasıl sorgulanır?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lise adayları sonuçlara e-okul üzerinden ulaşabiliyor.
Lise adayları sonuçlara e-okul üzerinden ulaşabiliyor.

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte yerleştirme sonuçları e-Okul Sisteminden 2 Ekim 2020 tarihinde açıklandı.

e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden yerleştirme sonuçları sorgulama işlemi devam ederken, ek tercihler öncesi boş kontenjanlar da aynı kanal üzerinden erişime açıldı.

Peki e-Okul VBS ile lise alan seçimi sonuçları nasıl sorgulanır?

Boş kontenjan listesi

Bir milyonu aşkın adayın heyecanla beklediği açıklama dün Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, LGS tercih sonuçlarının erişime açıldığını belirtti. Bu açıklamaların ardından adaylar e okul üzerinden bilgi ve sonuçlara ulaştı. Sitede ek tercihler öncesi lise boş kontenjanlar listesi de yayınlandı.

Öğrenciler ve veliler e-okul öğrenci giriş ekranı üzerinden lise boş kontenjanlar listesine erişim sağlayabilecek. Peki,

e-Okul VBS ile lise alan seçimi sonuçları nasıl sorgulanır?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden TC kimlik numaranızı doğru şekilde girmeniz durumda bilgilere ulaşmanı mümkün.

e-okul girişi için tıklayınız

Nakil tercih başvuruları

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 17-21 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 24 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

Meslek liselerinde yüz yüze eğitim 5 Ekim'de başlıyor
GÜNDEM
Meslek liselerinde yüz yüze eğitim 5 Ekim'de başlıyor

EBA’ya saat ayarı
GÜNDEM
EBA’ya saat ayarı
Abone Ol Google News
Gelecek İslamındır

Gelecek İslam'ındır

​Dünya Müslüman Alimler Birliği Macron'un sözlerine tepki gösterdi.
Kadınlar saltanatının sonunu getirdi

Kadınlar saltanatının sonunu getirdi

​Osmanlı tarihinde en uzun süre Valide Sultan oldu.
Yunandan Navtex provokasyonu

Yunan'dan Navtex provokasyonu

​Türkiye anında hamle yaptı.
'Kanuni'<br>dönemi başlıyor

'Kanuni'
dönemi başlıyor

​Karadeniz'e açılmak üzere hazırlanıyor.

​Fenerbahçe yıldız ismi kadrosuna katıyor.

Karabağ kurtulana kadar

Karabağ kurtulana kadar

​Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız...

Stratejik<br>tepeler alındı

Stratejik
tepeler alındı

​Ermeni askerler mevzilerini bırakıp kaçtı.
Aydos ormanında yangın çıktı

Aydos ormanında yangın çıktı

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.
Tarihi anlaşma<br>kütüğe işlendi

Tarihi anlaşma
kütüğe işlendi

Birleşmiş Milletler anlaşmayı tescilledi.
Bizi dövüp<br>dışarı attılar

Bizi dövüp
dışarı attılar

​İYİ Parti genel merkezinde dehşet.
Kobani'yi azmettirenler tutuklandı

Kobani'yi azmettirenler tutuklandı

​PKK'nın talimatıyla hareket ettiler.
Macron İslam’a savaş açtı

Macron İslam’a savaş açtı

​Nazi ruhu Fransa'da hortladı.
Kaşıkçı'nın<br>katillerini tanıyoruz

Kaşıkçı'nın
katillerini tanıyoruz

​Ölüm yıl dönümünde Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde anıldı.
DSÖ'den<br>Türkiye'ye övgü

DSÖ'den
Türkiye'ye övgü

Salgını önleme stratejisi takdire şayan.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.