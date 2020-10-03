Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte yerleştirme sonuçları e-Okul Sisteminden 2 Ekim 2020 tarihinde açıklandı.
e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden yerleştirme sonuçları sorgulama işlemi devam ederken, ek tercihler öncesi boş kontenjanlar da aynı kanal üzerinden erişime açıldı.
Peki e-Okul VBS ile lise alan seçimi sonuçları nasıl sorgulanır?
Boş kontenjan listesi
Bir milyonu aşkın adayın heyecanla beklediği açıklama dün Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, LGS tercih sonuçlarının erişime açıldığını belirtti. Bu açıklamaların ardından adaylar e okul üzerinden bilgi ve sonuçlara ulaştı. Sitede ek tercihler öncesi lise boş kontenjanlar listesi de yayınlandı.
Öğrenciler ve veliler e-okul öğrenci giriş ekranı üzerinden lise boş kontenjanlar listesine erişim sağlayabilecek. Peki,
e-Okul VBS ile lise alan seçimi sonuçları nasıl sorgulanır?
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden TC kimlik numaranızı doğru şekilde girmeniz durumda bilgilere ulaşmanı mümkün.
Nakil tercih başvuruları
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 17-21 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 24 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.
Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.