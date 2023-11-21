Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı

Duruşmada savunma yapan Abdullah Alkreish, Uğur Akkuş ile biri aracılığıyla tanıştığını ve iş yapmaya başladıklarını, Akkuş’un yanında çalışan Eyüp isimli kişiyle iletişim kurduğunu anlatarak, “Güven sağlamak amacıyla 5 bin dolarlık çalışma yaptık. Bana kripto para platform linki gönderdiler. Kontrol ettirdim doğru çıktı. Güven sağladıktan sonra Uğur Akkuşla buluştuk ve kripto para almak için 497 bin 500 dolar verdim. Uğur yanındaki çalışana, ‘al bu parayı bankaya götür’ dedi. Sonra da bize, ‘bankaya talimat vermem lazım’ diyerek çıktı. Ancak saatlerce gelmedi. O esnada ben, Eyüp ve diğerleri ile temasa geçtim. Bazen telefonları kapatıyor, bazen açıyordu, en son da 497 bin 500 dolarlık bir makbuz gönderdi ama daha sonra bu makbuz da sahte çıktı. Hesaba para da gelmedi. Uğur ‘sistemde arıza oldu. Sıkıntı yok. Yarın mutlaka hesabınıza düşecek. Yarın 10 gibi gelin bir zararınız varsa ödemeye hazırım’ diyerek bizi oyaladı. Sonra kendisini iş yerime çağırdım ancak gelmedi. Daha sonra da Fransa'ya kaçtığını öğrendim. Suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi.