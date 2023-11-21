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Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı

Ebru Şallı’nın eşi iş insanı Uğur Akkuş’unda aralarında bulunduğu 4 sanığın kripto para dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla yargılanmalarına başlandı. Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan Akkuş hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

16:32 - 21/11/2023 mardi
DHA
Ebru Şallı - Uğur Akkuş

Ebru Şallı - Uğur Akkuş

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Uğur Akkuş katılmadı. Tutuksuz sanıklar Abdullah Alkreish, Feyza Betül Köksal ve Ercan Eşkin hazır bulundu. Taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

'Kripto para almak için 497 bin 500 dolar verdim'

Duruşmada savunma yapan Abdullah Alkreish, Uğur Akkuş ile biri aracılığıyla tanıştığını ve iş yapmaya başladıklarını, Akkuş’un yanında çalışan Eyüp isimli kişiyle iletişim kurduğunu anlatarak, “Güven sağlamak amacıyla 5 bin dolarlık çalışma yaptık. Bana kripto para platform linki gönderdiler. Kontrol ettirdim doğru çıktı. Güven sağladıktan sonra Uğur Akkuşla buluştuk ve kripto para almak için 497 bin 500 dolar verdim. Uğur yanındaki çalışana, ‘al bu parayı bankaya götür’ dedi. Sonra da bize, ‘bankaya talimat vermem lazım’ diyerek çıktı. Ancak saatlerce gelmedi. O esnada ben, Eyüp ve diğerleri ile temasa geçtim. Bazen telefonları kapatıyor, bazen açıyordu, en son da 497 bin 500 dolarlık bir makbuz gönderdi ama daha sonra bu makbuz da sahte çıktı. Hesaba para da gelmedi. Uğur ‘sistemde arıza oldu. Sıkıntı yok. Yarın mutlaka hesabınıza düşecek. Yarın 10 gibi gelin bir zararınız varsa ödemeye hazırım’ diyerek bizi oyaladı. Sonra kendisini iş yerime çağırdım ancak gelmedi. Daha sonra da Fransa'ya kaçtığını öğrendim. Suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi.


'Olayla hiçbir ilgim yok'

Ebru Şallı ile aynı binada çalıştığını söyleyen Feyza Betül Köksal, “Olay günü Uğur Akkuş beni arayarak muhasebecisinin gelmediğini söyleyerek onun yerine bankaya gitmemi istedi. Ben de parayı bankaya yatırdım. Olayla hiçbir ilgim yok" diye konuştu.

Uğur Akkuş’un avukatı ise müvekkiline ulaşamadığını söyleyerek, “Maddi zarar giderildi. Bir sonraki celse hazır edeceğiz" dedi.


Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı

Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan sanık Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. 


İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, sanıklar Uğur Akkuş, Abdullah Alkreish, Ercan Eşkin ve Feyza Betül Köksal'ın "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4'er yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



Futbol dünyasını derinden sarsan 55 milyon dolarlık dolandırıcılık davası: İki sanık tahliye edildi
Futbol dünyasını derinden sarsan 55 milyon dolarlık dolandırıcılık davası: İki sanık tahliye edildi

"Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle yaşanan dolandırıcılık iddiasıyla aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan Fernando Muslera gibi isimlerin de bulunduğu müştekilerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 7 sanığın yargılanmasına başlandı. 13 saat süren duruşmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Atilla Yörük ve Nazlı Can'ın tutuklulukta geçirdiği süre ile mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyelerine hükmederken diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını kararlaştırdı. Dava kapsamında İstanbul'da bir banka şube müdürünün aralarında spor dünyasından ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi toplam 55 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor.



 




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