Ecdat Mirası Sanat, Selçuklu Belediyesi Çini Atölyesinde yaşatılıyor

Selçuklu Belediyesi’nin ecdat mirasına sahip çıkmak adına çok önemli çalışmalara imza attığını ve bunu kurumsallaştırdıklarının ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ İsmini aldığımız kadim medeniyetimiz Selçuklu çağları aşan eserleriyle günümüze de ışık tutmakta. Bizler de onlardan aldığımız bu değerli mirası gelecek nesillerimize taşımak için gayret gösteriyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak tarihimize ve Kadim Medeniyetimizin emanetine sahip çıkma misyonu ile insanlığın ortak mirasına sunmak üzere önemli projeler yürüttük ve çok değerli işler ürettik. Çini Atölyesi ile başlayan bu tarihe vefa çalışmaları Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan Anadolu Selçuklu Çağı Mirası ve Büyük Selçuklu Çağı Mirası eserleriyle hız kazanırken yakın zamanda duyurduğumuz “Türklerin Mirası Projesi” yle devam ediyor. Anadolu Selçuklu mimari eserlerine ait envanter kayıtlarını güncellerken, müze eserleri envanter kayıtlarını ise birleştirerek ilk defa dijital ortama aktardık. Beş ciltten oluşan Büyük Selçuklu Mimari ve Müze Eserleri kitap ve belgeseli ile yine 5 ciltten oluşan Anadolu Selçuklu Çağı Mirası Müze ve Mimari Eserleri kitap ve belgeselini yayın hayatımıza kazandırdık. Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde “İhtişamlı Bir Miras Selçuklular” sergimizi açtık ve sergi kataloğu hazırladık. “Büyük Selçuklu Mirası Fotoğraf ve Çini Eserleri Sergisi” ni Özbekistan’da açtık. Anadolu Selçuklu Dönemi Ahşap Minberleri, 10 Asırlık Miras Selçuklular, Büyük Selçuklu Seyahatnamesi, Selçuklu Dönemi Mutfağı, Selçuklularda Bilim ve Düşünce Sempozyumu ve Tebliğ Kitabı, Selçuklu Taç Kapılarında Altın Oran Konya Örneği çalışmalarımızı yayımladık.

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