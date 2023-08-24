Ecdat Mirası Sanat, Selçuklu Belediyesi Çini Atölyesinde yaşatılıyor
Selçuklu Devletinde büyük öneme sahip olan Çini Sanatı, tarihe vefa kapsamında atılan adımlardan birisi olan ve 1997 yılında Selçuklu Belediyesi tarafından kurulan çini atölyesinde yaşatılmaya devam ediyor. Anadolu Selçuklu Devleti dönemiyle birlikte Anadolu’ya taşınan çini sanatının bu coğrafyada en önemli üretim merkezi olan Konya’da, tarihsel sürecinde dönem dönem unutulmaya yüz tutan çini sanatı Selçuklu Belediyesi’nin bu yönde yaptığı çalışmalarla önemini tekrar kazandı. Anadolu Selçuklu ve Büyük Selçuklu dönemlerinden ortaya konan birçok eserin, burada yapılan birebir kopyaları büyük ilgi görüyor.
İlk Türkçe Satır-Arası Kur’an-ı Kerim Tercümesi’ni ise 8 cilt olarak yayın hayatına kazandırdık. Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Kunt ve Necdet Bekirhan Soy tarafından hazırlanana Konya Kitabeleri isimi eseri yayın hayatına kazandırdık. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi ve Belediyemizin birlikteliği ile gerçekleştirilen sempozyumda ele alınan ve dönemin sarayları ile köşkleri hakkında güncel verilerin yer aldığı “Konya’daki Selçuklu Saray ve Köşkleri" isimli kitabı nitelikli kaynak eser olarak yayımladık. Yine Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürüttüğümüz “İpek Yolu Konakları Anadolu Selçuklu Hanları isimli eseri kültür hayatına kazandırdık. Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde bulunan ve belediyemizin çini atölyesinde Selçuklu motifleri kullanılarak üretilen çini eserlerin yer aldığı Selçuklu Kalıcı Sergisi’ni ziyarete açtık. Toplam 315 adet eserin 192 adedinin kamera ve fotoğraf görüntüleriyle birlikte envanter bilgileri alınarak hazırlanan ve 25 dakikalık belgesel olacak Anadolu Selçuklu Taç Kapıları isimli eseri ise yakın zamanda tamamlamış olacağız. Görüldüğü gibi Selçuklu Belediyesi, tarihimize ve kadim medeniyetimize vefa anlamında kültürel, sanatsal ve mimari alanlarda ciddi çalışmalar yapmış ve yapmaya devam etmektedir.
Çini sanatı üzerine yaptığımız çalışmalarda da mirasımızın korunmasına önem verirken bu alanda düzenlediğimiz “Yaşayan Miras” isimli yarışmamızla da gelecek nesillere önemli bir kültürel çalışma bırakıyoruz. Aynı zamanda genç neslimize de bu sanatı sevdirme anlamında Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezimizde, ilkokul çağında olan çocuklara eğitim vermek üzere çini ve seramik atölyemiz faaliyetlerine devam ediyor.