Gündem Eda Taşpınar ifade verdi Oranın ibadethane olduğunu düşünmemiştim
POLİTİKA

Eda Taşpınar ifade verdi: Oranın ibadethane olduğunu düşünmemiştim

Camide müstehcen poz vererek dini değerleri hiçe sayan Eda Taşpınar, hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek ifade verdi. Taşpınar ifadesinde "Oranın ibadethane olduğunu düşünmemiştim" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Eda Taşpınar ifade verdi: Oranın ibadethane olduğunu düşünmemiştim
Eda Taşpınar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek ifade verdi.

Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde skandal bir fotoğraf çektirerek büyük tepki çeken Eda Taşpınar, hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek ifade verdi.

Taşpınar savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.

"Oranın ibadethane olduğunu düşünmemiştim" diyen Taşpınar dini değerleri aşağılama gibi bir amacının olmadığını ileri sürdü.

Taşpınar ifadesinde şunları söyledi;

"Ben Instagram hesabımda yayınlanmak üzere çeşitli mekanlarda ve açık alanlarda fotoğraf çektiriyorum. Bahse konu otel ile de fotoğraf çekmek için görüşme yaptım. Buna ilişkin yazılı olarak otel ile görüşmelerimiz vardır. Bunları dosyaya sunacağız.

Otele gelmeden önce otelin neresinde fotoğraf çekeceğime karar vermemiştim. Otele giriş yaptıktan sonra hazırlanmam için bana bir oda tahsis ettiler.

Sultanahmet Cezaevi Camii'nde skandal fotoğraf: Eda Taşpınar dini değerleri hiçe saydı
HAYAT
Sultanahmet Cezaevi Camii'nde skandal fotoğraf: Eda Taşpınar dini değerleri hiçe saydı

Daha sonra fotoğraf çekeceğim alanı belirlemek için oteli gezdim. Restoranın yan tarafında bulunun bir alan gördüm. Bu alana girdiğimde 2 tane Japon olduğunu düşündüğüm turistler fotoğraf çekiyordu. Ben de burada fotoğraf çekileceğini düşündüm.

İBADETHANE OLDUĞUNU DÜŞÜNEMEMİŞ

İçerisinin bir ibadethane olduğunu düşünmemiştim. Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta uyarıda bulunmadılar. Bu durum için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim. Bu fotoğrafları Instagram hesabımda yayınladıktan 35-40 dakika sonra sosyal medya hesabından paylaşımları görmem üzerine, fotoğrafları da korktuğum için kaldırdım.

Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktur, insanların dini, duygu ve düşüncelerine saygı duyan biriyim. Böyle olmasını istemezdim."

Fatih Altaylı camide büyük saygısızlığa imza atan Eda Taşpınar'ı aklamaya çalıştı
GÜNDEM
Fatih Altaylı camide büyük saygısızlığa imza atan Eda Taşpınar'ı aklamaya çalıştı

Eda Taşpınar hakkında soruşturma başlatıldı
GÜNDEM
Eda Taşpınar hakkında soruşturma başlatıldı
En tehlikeli bölge belli oldu

En tehlikeli bölge belli oldu

​Dünya'daki tüm felaketlerin yüzde 74,4'ü burada yaşandı.
Yolcu uçağı tavşana çarptı

Yolcu uçağı tavşana çarptı

Kule ile pilot arasındaki konuşma ortaya çıktı.
Siyasi kriz yaşanan ABD Meclisinde seçim duası: Tüm vekiller amin dedi

Siyasi kriz yaşanan ABD Meclisi'nde seçim duası: Tüm vekiller 'amin' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: Kişi başı 250 bin liraya kadar kredi verilecek.

Çalışmalar havadan görüntülendi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yeniden ibadete açıldı.

​Bakan Kurum: İkinci el konutlarla ilgili de çalışma yapacağız.

Dehşete düşüren görüntü tüm dünyaya yayıldı.

​Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.