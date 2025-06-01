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Edirne haberleri: Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Edirne haberleri: Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

21:481/06/2025, Pazar
G: 2/06/2025, Pazartesi
AA
Yeni Şafak
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Edirne'de çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Edirne'de çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Edirne'de çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yancıkçı Şahin Mahallesi Şeyh Çelebi Mezarlık Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili 5 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

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