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Edirne'de askeri araç tarlaya devrildi: 3 personel yaralandı

Edirne'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği askeri aracın tarlaya devrildiği kazada, 3 personel yaralandı.

17:10 - 26/10/2023 Perşembe
DHA
Yaralılar, araçtan çıkarılarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılar, araçtan çıkarılarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, Edirne-Süloğlu kara yolunun Hacıumur köyü yakınlarında meydana geldi. Süloğlu 54'üncü Mekanize Piyade Komutanlığı'nda görevli askeri personeli taşıyan araç, sürücüsünün kontrolü yitirmesi üzerine yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada, araçta sıkışan 3 askeri personel yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçtan çıkarılarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, kaza yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.






#Edirne
#Süloğlu
#Kaza
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