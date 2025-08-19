Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne'de "usulsüz çakar" kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza

Edirne'de "usulsüz çakar" kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza

09:5419/08/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Araç trafikten menedilirken sürücünün ehliyetine de el konuldu.
Araç trafikten menedilirken sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Edirne'de "usulsüz çakar" kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza kesildi. Araç trafikten menedilirken sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Edirne'de "usulsüz çakar" kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza kesildi.


Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki kavşakta Edirne'den Keşan istikametine seyreden durumundan şüphelendikleri çakarlı SUV tipi aracı takibe aldı.

Z.D'nin kullandığı araç, Çöpköy kavşağında polis ekiplerince durduruldu.


Usulsüz çakar kullandığı gerekçesiyle sürücüye 138 bin 172 lira ceza uygulandı. Araç trafikten menedilirken sürücünün ehliyetine de el konuldu.



#Çakar
#Emniyet Müdürlüğü
#usulsüz çakar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman yapılacak, kadro-branş dağılımı ve şartları açıklandı mı?