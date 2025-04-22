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Ege'de köpek balığı korkusu: Datça'da kıyıya yakın bölgede görüldü

Ege'de köpek balığı korkusu: Datça'da kıyıya yakın bölgede görüldü

14:5722/04/2025, Salı
IHA
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köpek balıkları, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.
köpek balıkları, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Muğla'nın Datça ilçesinde, kıyıya yakın bir noktada görülen iki köpek balığı vatandaşları hem şaşırttı, hem de tedirgin etti. Köpek balıkları, Datça Sevgi Yolu'nun alt kısmındaki ahşap iskele civarında su yüzeyine çıkarak bir süre gözlemlendi.

Açık denizden avlanmak için kıyı bölgesine geldikleri tahmin edilen köpek balıkları, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, suyun hemen altında süzülen iki köpek balığının bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Olayın ardından bazı vatandaşlar iskeleden uzaklaşırken, bazıları ise ilgiyle köpek balıklarını izlemeye devam etti.

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