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İZMİR

Egeli balıkçılar hamsiye sahip çıktı: Bizim hamsimiz daha lezzetli

Hamsinin yalnız Karadeniz'e özgü bir balık olmadığını dile getiren İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, Karadeniz'de 2 ay, Ege'de ise 12 ay hamsi bulunduğunu belirterek, "Balıkçılar tedariği İzmir'den yapıyor. Hamsi, Danimarka, Fransa ve Almanya'ya gidiyor. Talepleri karşılayamıyoruz" dedi. İzmirli bir balıkçı da "Karadeniz hamsisine göre Ege hamsisinin daha yağsız ama çok lezzetli" olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Karadeniz'deki av yasakları nedeniyle Ege hamsisine ilgi yoğun.
Karadeniz'deki av yasakları nedeniyle Ege hamsisine ilgi yoğun.

Karadeniz'de yasal avlanabilir boy uzunluğu altındakilerin oranının artması nedeniyle 8 Ocak 2021 itibari ile getirilen av yasağı, Ege hamsisine ilgiyi arttırdı. Yarın 01.00'de kalkacak kısıtlama ile Karadeniz'de avcılık ek tedbirlerle yeniden başlayacak.

Hamsinin Karadeniz'e özgü bir balık olmadığını dile getiren İzmir Balıkçı İş adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, Ege Denizi'nde hamsi balığının 12 ay bulunduğunu söyledi.

Hem pandemi hem de Karadeniz'deki av yasakları nedeniyle Ege hamsisine yoğun bir ilgi olduğunu anlatan Çakan, tüm balıkçıların tedariği İzmir'den sağladığına dikkat çekti.

Çakan, "Toplumda yanlış bir algı var. Hamsi yalnız Karadeniz'e özgü bir balık değil. Hamsi Ege'de 12 ay bulunabilecek bir deniz mahsulü. 15 Nisan'da Türkiye'de av yasağı başladığında, hamsiyi Ege Denizi'nde kıyısı olan Yunanistan'dan ithal ediyoruz. Yani Ege Denizi'nde her zaman bulabileceğiniz bir üründür hamsi. Yalnız Karadeniz'e özgü değildir. Karadeniz'de 2 ay hamsi oluyor. Ege'de ise 12 ay var" dedi.

Yasak öncesi son hamsiler
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Yasak öncesi son hamsiler

'Ege hamsisi Karadeniz'den daha tuzlu'

Karadeniz hamsisiyle Ege hamsisi arasındaki farkları anlatan Çakan, hem yurt içinden hem yurt dışından yoğun sipariş aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Karadeniz'de tuz oranı biraz daha düşük ve suyu daha tatlı. Bu nedenle Ege'deki balıklar daha tuzludur. Karadeniz balığı daha yağlıdır. Başka hiçbir fark yok. İkisi de çok lezzetlidir. Ben 35 yıldır bu işin içindeyim. Hem pandemi hem de yasaklar nedeniyle balığa inanılmaz talep var. Sadece bu yıl değil her yıl Türkiye'nin yükünü Ege Denizi çekiyor. Ege'de çıkan ürünlerin hepsi Türki'yenin her tarafına dağılıyor. Balıkçılar tedariği İzmir'den yapıyor. Hamsi. Danimarka, Fransa ve Almanya'ya da gidiyor. Talepleri karşılayamıyoruz. Şu an Danimarka'ya sipariş var. Firma olarak her yıl 200 ton civarında hamsi ihraç ediyoruz."

Avı azalan hamsinin fiyatı 30 liraya çıktı
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Avı azalan hamsinin fiyatı 30 liraya çıktı

Tezgahlarda kilosu 20 lira

Balıkçı Kazım Çelik de Ege hamsisine ilginin daha fazla olduğunu vurgulayıp, "Bizim hamsimiz Çeşme'den geliyor. Biraz yağsız ama lezzetli. Vatandaşların ilgisi fazla. Karadeniz'deki av yasağı hala devam ediyor. Hamsinin kilosu 15-20 lira arasında değişiyor. İstanbul'da 40 lira. Karadeniz'de sular daha soğuk. Ege hamsisi daha yağsız ama çok lezzetli" dedi.

Sağlıklı beslenmeye önem verdiğini dile getiren vatandaşlardan Mustafa Bayol da sıklıkla balık tüketmeye çalıştıklarını belirtti ve şunları söyledi:
"Balıkların hepsini tüketiyoruz. Ege'de daha fazla sardalye var. Ben de alırken hamsi alıyorum. Çünkü daha lezzetli. Fiyatları da her keseye uygun" dedi.

Hamsi yasağı sonrası ilgi mezgit ve barbuna kaydı
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Oltayla boyu kadar balık tuttu görenleri şaşırttı
FOTOĞRAF 9
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Manavgat ilçesinde avlanan Uslu'nun canlı yem sistemiyle attığı oltasına büyük bir balık vurdu.
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Uslu, çevredekilerin de desteğiyle balığı kıyıya çıkartmayı başardı.
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Balığının neredeyse boyu kadar olduğunu gören Uslu ve çevresindekiler şaşkınlık yaşadı.
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İki kişinin yardımıyla balıkçıya kadar taşıdığı balığın 42 kilogram olduğunu gören genç, büyük mutluluk yaşadı.
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Uslu, balıkla mücadelesini ve kıyıya çıkartma anını kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, gencin yaşadığı heyecan dolu anlar yer alıyor.
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Alperen Uslu, AA muhabirine, 10 yaşından bu yana balıkçılığa merakının olduğunu söyledi.
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Liseye başladıktan sonra sürekli balıkçılıkla ilgili bilgi edindiğini aktaran Uslu, son dönemde de kıyıdan büyük balık tutmak için denemeler yaptığını dile getirdi. Yaklaşık 10 gün önce 24 kilogram ağırlığında bir balık tuttuğunu anlatan Uslu, bu balıkların daha büyük olduğunu bildiğini, hep 40 kilo üstü bir balık tutmanın hayalini kurduğunu kaydetti.
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Uslu, doğru yöntemi bulmak için hep araştırdığını belirterek şöyle konuştu: Balığı yakaladığım gün erken saatlerde av yapacağım plaja geldim. Akşama kadar olta attık ancak bir tane bile balık tutamadık. Arkadaşlarım umutsuzluğa kapılıp, balık tutmayı bıraktı. Oltama 1 kilo ağırlığında bir yem takarak denize bıraktım. Sonrasında oltamda büyük bir balık olduğunu fark ettim. Öncesinde çalı sandım ancak balık olduğunu anlayınca çok heyecanlandım. Yaşadığım 1 saat 15 dakikalık mücadeleyi kazanarak balığı kıyıya çıkartmayı başardım. Bu kadar büyük olduğunu beklemiyordum. Balığın büyüklüğünü görünce ben de çevremdekiler de büyük şaşkınlık yaşadı. Hayalimdeki balığı yakalamanın mutluluğunu yaşıyorum.
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Balığı parçalara ayırdığını ifade eden Uslu, Satsam 2 bin liradan fazla ederdi. Öğrenciyim ancak ben çevremdekilere dağıtmayı tercih ettim. Birazını da ailemle yedim. Kuyruğunu kurutup hatıra olarak saklayacağım. dedi.
Oltayla boyu kadar balık tuttu görenleri şaşırttı
Antalya'da amatör balıkçılık yapan 18 yaşındaki lise öğrencisi Alperen Uslu'nun oltayla kıyıdan tuttuğu balık görenleri şaşırttı. Uslu, neredeyse boyu kadar olan 42 kiloluk balığı çevredekilerin desteği ile denizden çıkardı.
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