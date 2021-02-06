Nesli tehlikede olan balığın avlanmasına profesör isyan etti

Antalya'da balıkçılar tarafından Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde (CE) nesli kritik seviyede azalan tür olarak belirlenen melek balığı yakalandı. AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balıkçı teknesinde keler olarak da bilinen balığın öldürüldükten sonra çekilen fotoğrafına tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi.

Fotoğrafı gördüğünde çok üzüldüğünü anlatan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, melek balığının Avrupa ülkelerinde avlanılması, teknede bulundurulması ve karaya çıkarılmasının yasak olduğunu vurguladı. Türkiye'de avlanılmasının yasak olan melek balığının çok yavru yapmayan bir tür olduğunu ve 10-15 aralığında yavruladığına dikkati çeken Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balığın iki üç yılda bir yavrulayabildiğini dille getirdi.

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Balığın deniz dibinde zararsız bir tür olduğunu aktaran Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balıkçıların bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

FOTOĞRAF 5 Dün sabah erken saatlerde Kılıç Balığı avı için tekneyle denize açılan Datçalı balıkçılar Umut Kantarlı ve Serkan Akdeniz, oltalarına takılan balığı görünce şaşkınlık yaşadı. Tekneye doğru çekilen balığın Türkiye’de ender görülen ve nesli tükenmekte olan Ay Balığı olduğunu gören balıkçılar, dev balığı tekrar denize bıraktı. Datçalı balıkçı Umut Kantarlı yaptığı açıklamada, “Kılıç balığı avlamak için Datça Limanı’ndan ayrılarak İnce Burun mevkiine geldik. Burada oltalarımızı denize attık... Bir müddet sonra oltamıza bir balığın takıldığını hissettik, oltamızı yaklaşık 350 metreye attık sonra çekmeye başladık. Balık deniz yüzeyine çıkınca daha önce hiç rastlamadığımız bir balıkla karşılaştık ve bunun Ay balığı olduğunu anladık.. Ağırlığı yaklaşık 400 kilo vardı. Bu balığın neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duymuştuk, bu yüzden balığı teknemize çıkarmadan serbest bıraktık” dedi. Balıkçıların ağına 400 kiloluk dev takıldı: Ender görülen balık serbest bırakıldı Muğla'nın Datça ilçesinde balık avlamak için denize açılan balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki Ay Balığı, tekrar denize bırakıldı.

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Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balığın öldürülmesine üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Değerli dostlar, fotoğrafta gördüğünüz tür, keler balığı. Yabancı kaynaklarda melek balığı olarak geçer. Fotoğraf bugün geldi bana. Fotoğrafı görünce çok üzüldüm. Çünkü bu balıklar IUCN'nin kırmızı listesinde, (CE) nesli kritik seviyede azalan türler. Avrupa ülkelerinde avlanılması, teknede bulundurulması karaya çıkarılması yasak. Ülkemizde de avlanılması yasak türler içerisinde. Eskiden yakalanırdı ancak trol ağları bitirdi kıyılarımızda. Balıkçılarımız bilmiyor, bilmeden de avlıyor. Bu balıklar çok yavru yapmaz, 10-15 yavru yapar. Yumurta anne karnında gelişir, doğum gibi dünyaya gelir. İki, üç yılda bir yavru verirler. Dipte yatan zararsız balıklardır. Balıkçılarımızı eğitmemiz bilgilendirmemizin zamanı geldi. Bakanlığın bu konuda girişimde bulunması gerekiyor. Ceza keserek değil, balıkçıyı eğiterek, bilgilendirerek denizleri korumalıyız. Çocuklarımız nesli yok olmuş balığın fotoğrafını değil, kendini görmeli. Balıkçımız balığı yakaladığı zaman öldürmeden, incitmeden doğal ortamına tekrar bırakmalı. Yazıktır, günahtır, kaynaklar sonsuz değildir. Tükenir. Biz o canlıda hangi gizemin olduğunu daha bilmiyoruz. Bunları bizden sonraki nesiller çözecek. Ölmek nedir, öldürmek nedir? Bu canlı yaşasaydı kime zarar verirdi ki. Balıkçı kardeşim senin suçun yok, suç bizde, biz bilgilendiremedik sizleri."

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