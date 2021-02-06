Gündem Nesli tehlikede olan balığın avlanmasına profesör isyan etti
ANTALYA

Nesli tehlikede olan melek balığının avlanmasına Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu isyan etti

Nesli tehlikede olan balığın avlanmasına profesör isyan etti

Türkiye'de avlanması yasak olan nesli tükenme tehlikesi altındaki melek balığının yakalanmasına yönelik üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getiren Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Balıkçılarımızı eğitmemiz bilgilendirmemizin zamanı geldi. Çocuklarımız nesli yok olmuş balığın fotoğrafını değil, kendini görmeli" dedi.

Haber Merkezi DHA
Nesli tükenme tehlikesi altındaki melek balığı.
Nesli tükenme tehlikesi altındaki melek balığı.

Antalya'da balıkçılar tarafından Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde (CE) nesli kritik seviyede azalan tür olarak belirlenen melek balığı yakalandı. AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balıkçı teknesinde keler olarak da bilinen balığın öldürüldükten sonra çekilen fotoğrafına tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi.

Fotoğrafı gördüğünde çok üzüldüğünü anlatan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, melek balığının Avrupa ülkelerinde avlanılması, teknede bulundurulması ve karaya çıkarılmasının yasak olduğunu vurguladı. Türkiye'de avlanılmasının yasak olan melek balığının çok yavru yapmayan bir tür olduğunu ve 10-15 aralığında yavruladığına dikkati çeken Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balığın iki üç yılda bir yavrulayabildiğini dille getirdi.

  • Balığın deniz dibinde zararsız bir tür olduğunu aktaran Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balıkçıların bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Balıkçıların ağına 400 kiloluk dev takıldı: Ender görülen balık serbest bırakıldı
FOTOĞRAF 5
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Dün sabah erken saatlerde Kılıç Balığı avı için tekneyle denize açılan Datçalı balıkçılar Umut Kantarlı ve Serkan Akdeniz, oltalarına takılan balığı görünce şaşkınlık yaşadı.
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Tekneye doğru çekilen balığın Türkiye’de ender görülen ve nesli tükenmekte olan Ay Balığı olduğunu gören balıkçılar, dev balığı tekrar denize bıraktı.
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Datçalı balıkçı Umut Kantarlı yaptığı açıklamada, “Kılıç balığı avlamak için Datça Limanı’ndan ayrılarak İnce Burun mevkiine geldik. Burada oltalarımızı denize attık...
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Bir müddet sonra oltamıza bir balığın takıldığını hissettik, oltamızı yaklaşık 350 metreye attık sonra çekmeye başladık. Balık deniz yüzeyine çıkınca daha önce hiç rastlamadığımız bir balıkla karşılaştık ve bunun Ay balığı olduğunu anladık..
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Ağırlığı yaklaşık 400 kilo vardı. Bu balığın neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duymuştuk, bu yüzden balığı teknemize çıkarmadan serbest bıraktık” dedi.
Balıkçıların ağına 400 kiloluk dev takıldı: Ender görülen balık serbest bırakıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde balık avlamak için denize açılan balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki Ay Balığı, tekrar denize bırakıldı.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balığın öldürülmesine üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Değerli dostlar, fotoğrafta gördüğünüz tür, keler balığı. Yabancı kaynaklarda melek balığı olarak geçer. Fotoğraf bugün geldi bana. Fotoğrafı görünce çok üzüldüm. Çünkü bu balıklar IUCN'nin kırmızı listesinde, (CE) nesli kritik seviyede azalan türler. Avrupa ülkelerinde avlanılması, teknede bulundurulması karaya çıkarılması yasak. Ülkemizde de avlanılması yasak türler içerisinde. Eskiden yakalanırdı ancak trol ağları bitirdi kıyılarımızda. Balıkçılarımız bilmiyor, bilmeden de avlıyor. Bu balıklar çok yavru yapmaz, 10-15 yavru yapar. Yumurta anne karnında gelişir, doğum gibi dünyaya gelir. İki, üç yılda bir yavru verirler. Dipte yatan zararsız balıklardır. Balıkçılarımızı eğitmemiz bilgilendirmemizin zamanı geldi. Bakanlığın bu konuda girişimde bulunması gerekiyor. Ceza keserek değil, balıkçıyı eğiterek, bilgilendirerek denizleri korumalıyız. Çocuklarımız nesli yok olmuş balığın fotoğrafını değil, kendini görmeli. Balıkçımız balığı yakaladığı zaman öldürmeden, incitmeden doğal ortamına tekrar bırakmalı. Yazıktır, günahtır, kaynaklar sonsuz değildir. Tükenir. Biz o canlıda hangi gizemin olduğunu daha bilmiyoruz. Bunları bizden sonraki nesiller çözecek. Ölmek nedir, öldürmek nedir? Bu canlı yaşasaydı kime zarar verirdi ki. Balıkçı kardeşim senin suçun yok, suç bizde, biz bilgilendiremedik sizleri."

Antalya'da 6 metrelik köpekbalığı yakalandı
FOTOĞRAF 5
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Antalya açıklarında balıkçıların ağına yaklaşık 6 metre uzunluğunda sapan türü köpek balığı (Alopias Vulpinus) takıldı. Kuyruğu boyunun yarısına denk gelen köpekbalığını gören balıkçılar şaşkına uğradı.
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Kepçeyle Antalya Balıkçı Barınağı'na taşınan balığın nesli hızla tükenmekte olan bir tür olduğu belirlendi. Öte yandan köpekbalığının Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) listesinde VU (Hassas) kategorisinde yer aldığına öğrenildi.
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Yakalanan köpekbalığının zararsız olduğunu ve kuyruğuyla balık türlerine vurarak sersemlettiğini söyleyen AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sapan köpekbalığının Akdeniz'de ender rastlanan bir tür olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Gökoğlu, şunları söyledi:
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İki tür var, bunlar IUCN listesinde hassas kategoride bulunuyor. Sapan köpekbalıkları Akdeniz'de 300- 500 metre derinliklerde yer alıyor. İlginç bir türdür. Kuyruğu çok uzun ve kuyruğu ile avlanıyor. Balık sürüsünü gördüğü zaman kuyruğunu kamçı şeklinde kullanarak balıkları sersemletiyor ve sonrasında onlarla besleniyor.
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Sapan köpekbalıkları ayrıca çok fazla yavru veren türler arasında bulunmuyor. Büyük balık türlerinden olduğu içinde her türlü avlanmada yakalanabiliyor. Balıkçılar tarafından çok fazla yakalandığı için de nesli hızla azalan türler arasında yer alıyor. Bu balıklar zararsız ve yakalandıkları anda canlı bir şekilde tekrar denize bırakılmalı.
Antalya'da 6 metrelik köpekbalığı yakalandı
Antalya'da balıkçıların ağına dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kırmızı listede bulunan yaklaşık 6 metre uzunluğunda sapan türü köpekbalığı takıldı. Yakalanan köpekbalığının zararsız olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Yakalanan köpekbalığı balık sürüsüne denk geldiği zaman kuyruğunu kamçı şekline getirerek onları sersemletir. Sonrasında ise onlarla beslenir" dedi.


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