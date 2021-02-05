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ÇANAKKALE

Zargana mevsimi başladı: Balıkçılardan buğulama tavsiyesi

Çanakkale'de fosfor bakımından zengin olan zargana balığı, balık tezgahlarındaki yerini aldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği zarganayı balıkçılar buğulama yaparak tüketme önerisinde bulunuyor.

Haber Merkezi DHA
Balıkçı Engin Tunç, kilogramı 35 liradan satılan zargana balığının fosfor bakımından en zengin balık olduğunu söyledi.
Balıkçı Engin Tunç, kilogramı 35 liradan satılan zargana balığının fosfor bakımından en zengin balık olduğunu söyledi.

Deniz balıkları arasında fosfor deposu olarak gösterilen zargana balığının şubat ayı ile birlikte mevsimi başladı. Fosfor ve Omega3 bakımından zengin, fiyat bakımından da uygun olan zargana balığı, vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Balıkçılar da mineral bakımından zengin olan zargana balığının vatandaşlar tarafından daha çok buğulama yapılarak tüketilmesi gerektiğini söyledi.

DHA

Kilosu 35 lira

Balıkçı Engin Tunç, kilogramı 35 liradan satılan zargana balığının fosfor bakımından en zengin balık olduğunu söyleyerek, “Şu anda mevsimi başladı. Şubat, mart, nisanın sonuna kadar yenilebilecek en güzel balıklardan biri. Omega ve fosfor bakımından en zengin balıklardan biri. Fiyatı da gayet uygun. Kilosu 35 liradan satılıyor. Halkımız bol bol yiyor. Bütün balıkların insan vücuduna faydaları var. Diğer ürünlerden alamadığınız mineralleri, vitaminleri balıktan temin edebiliriz. Doğal gıda. Deniz balıkları çok daha besleyici ve vitaminli. Bugün tek organik ürün olarak deniz balıklarını düşünebiliriz. Doğal yönden beslenmenin en güzel yolu balık yemek.

DHA

Fosfor bakımından zengin

Zargananın bir iyi yönünde fosfor bakımından zengin olması. Deniz balıkları olarak fosfor bakımından zengin olan zargananın da gözlere çok faydalı olduğunu düşünüyoruz ve tavsiye ediyoruz. Halkımız bol bol yesin. En çok vitamini nasıl alabiliriz diye düşünürsek. Zarganayı buğulama yaparak faydalanabiliriz. Çünkü değerli vitaminleri ölmez. Buğulama yaptığınız zaman suyuna karışır. Hem suyundan, hem etinden yararlanabilirsiniz” diye konuştu.

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Balıkçıların ağına 400 kiloluk dev takıldı: Ender görülen balık serbest bırakıldı
FOTOĞRAF 5
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Dün sabah erken saatlerde Kılıç Balığı avı için tekneyle denize açılan Datçalı balıkçılar Umut Kantarlı ve Serkan Akdeniz, oltalarına takılan balığı görünce şaşkınlık yaşadı.
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Tekneye doğru çekilen balığın Türkiye’de ender görülen ve nesli tükenmekte olan Ay Balığı olduğunu gören balıkçılar, dev balığı tekrar denize bıraktı.
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Datçalı balıkçı Umut Kantarlı yaptığı açıklamada, “Kılıç balığı avlamak için Datça Limanı’ndan ayrılarak İnce Burun mevkiine geldik. Burada oltalarımızı denize attık...
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Bir müddet sonra oltamıza bir balığın takıldığını hissettik, oltamızı yaklaşık 350 metreye attık sonra çekmeye başladık. Balık deniz yüzeyine çıkınca daha önce hiç rastlamadığımız bir balıkla karşılaştık ve bunun Ay balığı olduğunu anladık..
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Ağırlığı yaklaşık 400 kilo vardı. Bu balığın neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duymuştuk, bu yüzden balığı teknemize çıkarmadan serbest bıraktık” dedi.
Balıkçıların ağına 400 kiloluk dev takıldı: Ender görülen balık serbest bırakıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde balık avlamak için denize açılan balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki Ay Balığı, tekrar denize bırakıldı.
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