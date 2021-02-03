Ekonomi Hamsi yasağı kalktı tezgahlar şenlendi Fiyatı 20 liraya düşecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hamsi yasağı kalktı tezgahlar şenlendi: Fiyatı 20 liraya düşecek

İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırında hamsi avı yasağının kaldırılmasıyla birlikte Karaköy balık pazarında bolluk yaşanıyor. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği hamsinin fiyatı dün 40 lirayken bugün 30 liraya düştü. Balıkçılar önümüzdeki günlerde ise fiyatların 20-25 liraya gerilemesini bekliyor.

Haber Merkezi İHA
Tezgahlarda bolluk yaşanan hamside talep de çok oldu.
Tezgahlarda bolluk yaşanan hamside talep de çok oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaklaşık bir aydır hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan yeniden avcılığa açıldı. Kısmi av yasağının sona ermesinin ardından ilk hamsiler Karaköy balık pazarına geldi. Tezgahlarda bolluk yaşanan hamside talep de çok oldu. Bolluğun olması ile birlikte fiyatlarda gerileme yaşayan hamsi 30-35 liraya satılıyor. Önümüzdeki günlerde 20-25 liraya kadar düşmesi bekleniyor. Balıkçıların bolluğun 1 ay daha süreceğini öngörürken, hamsi yemek için tam zamanı olduğunu söyledi.

İstanbul'un doğusu ile Kocaeli sınırlarında ticari hamsi avcılığı yasağı kaldırıldı
HAYAT
İstanbul'un doğusu ile Kocaeli sınırlarında ticari hamsi avcılığı yasağı kaldırıldı

“Nisanın 15’ine kadar hamsi bolluğu devam eder”

Tezgahlarda hamsi bolluğu oluştuğunu belirten balıkçı Samet Balyemez, “Yasaktan dolayı hamsiler irileşti. Havalarda iyi gidiyor. Önümüzde ki günlerde hamsinin fiyatı düşer. Şu anda fiyatlar tezgahlarda 30-35 lira ise birkaç gün içerisinde 20-25 liraya düşer. Nisanın 15’ine kadar hamsi bolluğu devam eder. Havalar soğuk olursa balık daha lezzetli olur ve yağlanır. Yağmurlar yağsaydı hem palamut bollaşırdı hem de hamsi bollaşırdı” dedi.

“Hamsi 20-25 liraya kadar geriler”

Hamsinin hem İstanbul’da hem de Kocaeli’nde çıktığını belirten balıkçı Mustafa Sancaktaroğlu, “Kocaeli tarafında fazla hamsi olmaz. Boğazda da Karadeniz’den bu tarafa doğru gelen hamsiler tutuluyor. Bugün taze hamsi geldi. Fiyatlarımız şu anda 30 lira. Önümüzde ki günlerde ise 20-25 liraya kadar geriler. Türkiye’ye hamsi yetmiyor o yüzden belirli zamanlar haricinde bolluk olması zor. 1 ay daha sürer hamsi daha sonra havalar ısınır hamsi çıkmaz. Havalar ısındığı zaman da hamsi yenmez. Şu anda hamsi yemek için tam zamanı” ifadelerini kullandı.

İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı: İlk hamsiler balık haline geldi
EKONOMİ
İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı: İlk hamsiler balık haline geldi

Tezgahların en ekonomik balığı belli oldu
FOTOĞRAF 10
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Hamsiye gelen av yasağının 7 Şubat'a kadar uzatılması tezgahtaki balıkların fiyatının artmasına sebep oldu. Yasaktan dolayı dondurulmuş hamsilerle dolan tezgahlarda Antalyalı vatandaşların tercihi sardalya, kupes ve karpuzcuktan yana oldu. Artan balık fiyatlarının karşısında 10 liraya alıcı bulan gümüş balığı ise her bütçeye hitap ediyor.
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Balık satıcısı İlker Keklik, korona virüs döneminde bağışıklığı korumak adına sıklıkla balık tüketilmesinden yana olduğunu belirterek, 4 kişilik bir ailenin 35 TL'ye balık alarak karnını doyurabileceğini söyledi.
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Antalya balık halinde yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapan İlker Keklik, “Av yasağı sadece hamside var. Ama hamsiye gelen av yasağı diğer balıkların fiyatının artmasına neden oldu. Geçen sene hamsi 15 liraya satılıyordu bu sene 30-35 liraya satılıyor. Yasaktan dolayı taze hamsi çıkmıyor. Akdeniz bölgesinde yaşayan vatandaşlar en çok sardalya, kupes, karpuzcuk gibi her keseye uygun olan balıkları tercih ediyorlar” dedi.
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10 liraya bile tezgahta balık bulunabileceğini söyleyen İlker Keklik, “Her keseye uygun balık bulmak mümkün. 10 liraya bile balık alabilirsiniz. 20 lira 100 lira her bütçeye uygun balıklar oluyor. Dönemine ve mevsimine göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. 10 liraya gümüş tarzı balıklar var. Kılçığı çok olmaz ama bilinen ve sevilen bir balık türü değil. 4 kişilik orta gelirli bir aile, akşam yemeğinde balık yemek isterse 30-35 liraya karnını doyurabilir” diye konuştu.
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Balığın sağlık için sürekli tüketilmesi gerektiğini söyleyen Keklik, “Balığın hiçbir zararı şimdiye kadar duyulmadı. Eti fazla tükettiğinde insana zararı olur. Tavuğun da öyle ama balığın herhangi bir zararı kanıtlanamamıştır. Omega 3 açısından, sağlık açısından balık sürekli tüketilmelidir. Sadece korona virüs için değil, bütün hastalıklar için her şey için balık tüketilmelidir” şeklinde konuştu.
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Tezgahların en ekonomik balığı belli oldu
Hamsiye gelen av yasağı tezgahtaki balıkların fiyatının artmasına sebep oldu. Geçen yıl tezgahlarda 15 TL'den alıcı bulan hamsinin bu yıl en düşük satış fiyatı 30 TL. Yasaklar ve artan fiyatlara karşı 10 liraya satılan gümüş balığı, tezgahtaki en ucuz balık olarak alıcısını bekliyor.
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