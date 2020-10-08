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EĞİTİM

Eğitimde ikinci aşama açıklandı: Kaç gün kaç saat okul var?

Eğitimde ikinci aşama açıklandı: İşte okul ve ders saatleri

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planında ikinci aşamanın detaylarını paylaştı. Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak. İkinci aşamada hangi sınıfların kaç gün okula gideceği ve kaç saat ders olacağı detaylı bir şekilde açıklandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda, 12 Ekim'de başlayacak ikinci aşamanın uygulama programının detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.

Kaç gün kaç saat okul var?

Buna göre ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati (2 gün, 6 6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (2 gün, 7 7 ) uygulanacak.

Lise hazırlık sınıfları ve 12'inci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8 8) yapılacak.

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

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Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8'inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

Köylerde de yüz yüze eğitim olacak

Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde il hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

Öğrenciler
OYNAT 00:32
Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı
Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık ara sona erdi, bugün uzaktan eğitim süreci başladı.


Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek.

İlkokul ve ortaokullarda Türkçe, hayat bilgisi, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil dersleri yüz yüze eğitim yoluyla yapılacak.

İmam hatip ortaokulu 8'inci sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

Lise hazırlık sınıflarında ve 12'inci sınıflarda ise haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze eğitimle, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek sınıfının müfredatından sorumlu olacak.

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