Eğitimde nereden nereye: 20 yıl öncesinin eğitim karnesi

21 yıl önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı PTT AŞ tarafından düzenlene kampanya çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığına mektup yazan öğretmenler o tarihlerde okullarda hangi zor şartlar altında eğitim verildiğini hatırlatıyor. Mektuplarda anlatılan, kaloriferi olmayan okullar, haşeratların cirit attığı sınıflar, başörtüsü yasakları nedeniyle görevden uzaklaştırılan öğretmenler, öğretmen yetersizliği sebebiyle üst sınıfların alt sınıfların derslerine girdiği okullar eğitimin nereden nereye geldiğini gösteriyor.





ÜST SINIFLAR ALTLARA DERS VERİYORDU

Mektuplarda öğretmen yetersizliği sebebiyle yaşanan sorunlar, “Bazı okullarda öğretmen sıkıntısı vardı. Umarım 2023’te yoktur. Öğretmen yokluğu sebebiyle başka sınıflardan çocuklar eğitim veriyordu” ifadeleri ile yansıtıldı.





BARINACAK EV YOKTU

Bir başka mektupta fiziksel ve sosyal şartların zorluğu vurgulanıyor. “Mücadele gerektiriyordu. Barınacak bir evim dahi yoktu. Tuvaleti, banyosu, mutfağı olmasa da zamanla bir lojman boşaldı. Ben de oraya yerleşip, kendime göre onarımlar yaptım. Farelerle, soğukla savaşarak çetin bir dönem geçirdim. Su yoktu. Bidonlarla taşıyıp, depoluyordum. Yapı kullanılamaz durumda olduğu için ısınamıyordum.”





SINIF FARKLILIKLARI ÇOCUKLUKTAN BAŞLIYORDU

Eğitimde fırsat eşitliğinin olmadığı ise, “Özel okullar özendirilerek sınıfsal farklılıklar çocuk yaşta belirginleştirildi. Meslek liseleri yok farz edildi. Bu arada öğretmenler her geçen gün ekonomik olarak çökertildi” şeklinde dillendiriliyor.





BAŞÖRTÜSÜ MAĞDURLARI HAYALLERİNDEN VAZGEÇTİ

Başörtüsü mağduru bir öğretmen ise 21 yıl önce gelecekte böyle bir sorunun kalmaması temennisine yer verdi. “Dilerim 21 yıl sonra böyle başörtü sorunları falan olmaz. Millet kendi içinde her kesimden insanlarla kaynaşmışken dilerim devlet bu birlikteliği destekler.” Bir başka mektupta ise, “Hür eğitim istiyorum. Kılık kıyafette, saç sakal, başörtüsünün iyi bir hoşgörü ile halledilmesini istiyorum” ifadeleri yer alıyor.





BİLGİSAYARSIZ SINIFTAN AKILLI TAHTALARA

Günümüzde akıllı tahtalarla donatılan sınıfların aksine 2002 yılında sınıflara bir bilgisayar kurulumu yapmak bile imkansızdı. Buna yönelik şikayetin yer aldığı bir mektupta şu kelimeler yer alıyor: "Okulumuzda tamı tamına 1,5 yıldır bilgisayar mevcut fakat kurulup da öğrencilere yararlı hale getirilemiyor."





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