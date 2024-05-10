Eğitimde şiddete karşı yeni yasal düzenleme: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'müsterih olun' çağrısı

Eyüpsultan'da yabancı uyruklu öğrenci tarafından silahla vurulan özel lisenin müdürü İbrahim Oktugan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Toplumda infiale neden olan gelişme sonrası Milli Eğitim Bakanlığı öğretmene şiddete ilişkin yeni yasal düzenleme hazırladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ''Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'müsterih olun' çağrısı: Sessiz kalmadık, kalmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni öğretmen kanununa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir." diyen Erdoğan, İstanbul'da öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan'a rahmet dileyip "Öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız." dedi.

Cezalar yarı oranında artırılacak: Erteleme ve tutuksuz yargılama uygulanmayacak

Erdoğan, yeni yasal düzenlemeyle öğretmene şiddette tutuksuz yargılamanın önüne geçileceğini, öngörülen cezaların yarı oranında artırılacağını ve ceza ertelemelerinin engelleneceğini bildirdi.

Ayrıca özel kurumlarda çalışan öğretmenlere yönelik suçlar da kamu görevlisine yapılmış sayılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın X hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Evlatlarımıza kattıkları bilgi ve değerler bütünüyle ülkemizin kalkınma mücadelesinde hayati önemde olan öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir.

Ulvi bir mesleği icra eden, yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizi inşa ve ihya eden öğretmenlerimiz başımızın tacıdır.

Bu anlayışa kararlılıkla sahip çıkan bir hükûmet olarak öğretmenlerimize ve diğer eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz.

Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle,

• Öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak.

• Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek.

• Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek.

• Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.

Öğretmenlerimiz müsterih olsun.

Böylesine önemli bir mesleği ülkemizin her bölgesinde fedakârca yürüten öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız.

Bu vesileyle, İstanbul’da canice yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Oktugan öğretmenimize Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum."







