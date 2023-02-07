EGM duyurdu: Provokatif paylaşımlar yapan 135 hesap yöneticisi tespit edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kahramanmaraş'taki deprem felaketi ile ilgili sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisinin tespit edildiği ve yedi kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
18:57 . 7/02/2023 Salı
DHA
Arşiv
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada
"Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisi tespit edildi. 7 şahıs gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Yardımsever vatandaşlarımızı suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılması sağlandı."
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