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EĞİTİM

Ehliyet sınavlarında yeni dönem: Artık animasyonlu sorular da yer alacak

Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde dijitalleşme hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda e-Sınav formatında yapılan ehliyet sınavlarında ilk kez animasyonlu soruların yer alacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmek istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak” dedi

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Haber Merkezi İHA
Ehliyet sınavlarında yeni dönem: Artık animasyonlu sorular da yer alacak
Ehliyet sınavı

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınav uygulamalarında sürekli yenilikler yapılarak sınav geçerliği ve güvenilirliğine katkı sağlanıyor.
Bakanlık, ehliyet sınavlarında yer alan soruları görsel açıdan zenginleştirmek, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı geliştirmek için animasyonlu sorular kullanma kararı aldı. Hazırlanacak animasyonlu sorularda adaylar gerçek yaşama uygun durumlarla karşılaşacak.
Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavları hazırlanarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.tr ve http://esinavdeneme.meb.gov.tr... uzantılı internet adresinde erişime açıldı.

İşitme engelli adaylara sınav desteği

Bu yeniliklerle birlikte ayrıca işitme engelli adaylara sınav desteği için de çalışmalar yapılıyor. İşitme engelli adaylar için işaret dilinde sürücü eğitim setleri ve buna yönelik animasyonlu soruların hazırlığı devam ediyor.

Ehliyet sınavlarında ilk defa animasyonlu soruların yer alacağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmesi istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak” ifadelerini kullandı.
Yeni uygulamanın sınavın geçerliliğine ve güvenirliğine katkı sağlarken Bakanlıkça gerçekleştirilen diğer sınavlara da yeni bir bakış açısı getireceğini belirten Özer şunları söyledi:
“İşitme engelli adaylarımız için de işaret dilinde sürücü eğitim setleri ve animasyonlu soruların hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tüm çalışmalarımız büyük bir özveriyle yürütülüyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

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